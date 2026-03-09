Una donna di circa trenta anni è stata arrestata dopo aver aperto il fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. L’artista si trovava nella sua abitazione al momento degli spari, ma fortunatamente non ha riportato ferite. L’episodio è avvenuto ieri, 8 marzo, intorno alle 13 ora locale (le 20 in Italia). Secondo quanto riferito, uno dei proiettili ha perforato una parete esterna della casa. La polizia ha agito prontamente, fermando la sospettata poco dopo il tentativo di fuga.

Dettagli dell’accaduto

Secondo il resoconto, la donna ha sparato con un fucile AR‑15 contro la villa, esplodendo circa dieci colpi.

Alcuni hanno colpito il perimetro esterno e almeno uno ha attraversato una parete, senza però causare danni agli occupanti. Rihanna era presente al momento dell’attacco, mentre non è chiaro se fossero in casa anche il compagno, il rapper A$AP Rocky, o i loro tre figli.

Intervento delle autorità e indagini in corso

La polizia di Los Angeles è intervenuta tempestivamente e ha arrestato la donna, che aveva tentato la fuga a bordo di un’auto. Al momento non è noto il movente dell’attacco. Le indagini sono affidate alle autorità competenti per chiarire le circostanze e le ragioni del gesto.

La figura di Rihanna

Rihanna è una cantante e imprenditrice di fama mondiale, nota per successi come “Umbrella”. Con A$AP Rocky ha tre figli: Rza, Riot Rose e Rocki. La sua carriera musicale e imprenditoriale l’ha resa una delle artiste più influenti del panorama internazionale.