Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, ha confermato la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna il 16 maggio. Tuttavia, la data di apertura del suo tour in Nord America insieme a Fausto Leali era già fissata per lo stesso giorno ad Atlantic City, rendendo necessaria una revisione del calendario.

Il doppio impegno internazionale

La finale dell’Eurovision, prevista per il 16 maggio, rappresenta un’occasione di grande visibilità per l’artista. Allo stesso tempo, il tour “Da Vinci–Leali: Due voci… un tour” era programmato con la prima tappa proprio in quella data.

La sovrapposizione ha reso inevitabile la riprogrammazione delle date americane per permettere a Sal Da Vinci di onorare l’impegno europeo.

Un artista con doppia cittadinanza e un record personale

Sal Da Vinci detiene la cittadinanza statunitense oltre a quella italiana. Con la sua partecipazione all’Eurovision, diventerà l’artista più anziano a rappresentare l’Italia nella manifestazione, superando il precedente record di Peppino Di Capri. Sarà inoltre il terzo rappresentante italiano nato negli Stati Uniti, dopo Romina Power e Wess.

La canzone “Per sempre sì”, della durata di 2 minuti e 55 secondi, rispetta i limiti imposti dal regolamento eurovisivo senza necessità di tagli.

Prossimi sviluppi

Al momento non sono state comunicate le nuove date del tour nordamericano. L’artista e il suo team stanno lavorando per trovare una soluzione che consenta di conciliare la partecipazione all’Eurovision con gli impegni live già annunciati.

Chi è Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino, è un cantautore napoletano nato nel 1969 a New York. Vanta una carriera pluridecennale, iniziata in tenera età. Ha partecipato numerose volte al Festival di Sanremo, ottenendo il terzo posto nel 2009. Il suo brano “Per sempre sì” ha vinto la 76ª edizione del Festival di Sanremo, conferendogli il diritto di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026.