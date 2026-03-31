Il cantautore napoletano Sal Da Vinci ha rivelato un aneddoto personale durante la sua partecipazione a 'Pulp podcast', il format condotto da Fedez e Mr Marra. L'episodio, risalente a circa cinque anni fa, si è verificato a Disneyland Paris, dove Da Vinci ha incontrato Fedez insieme alla sua famiglia: l'ex moglie Chiara Ferragni e i figli Leone e Vittoria.

L'incontro mancato a Disneyland Paris

Nel corso del podcast, Sal Da Vinci ha raccontato di aver tentato di avvicinarsi a Fedez per salutarlo. In quel momento, Fedez era da solo, ma un uomo della sicurezza che lo accompagnava ha impedito a Da Vinci di avvicinarsi, chiedendogli di allontanarsi.

Fedez, ascoltando il racconto, si è mostrato sorpreso e dispiaciuto, affermando di non essere stato a conoscenza dell'accaduto e di non aver mai dato indicazioni simili. Ha sottolineato che non era una sua direttiva, chiarendo la sua estraneità alla situazione.

Il contesto delle visite dei Ferragnez

L'episodio si inserisce nel quadro delle frequenti visite della famiglia Ferragnez a Disneyland Paris, spesso documentate sui social media. In una di queste occasioni, Chiara Ferragni e Fedez avevano organizzato una sorpresa per i figli, scegliendo di soggiornare nel Marvel Hotel, una struttura a tema supereroi molto apprezzata dai bambini. Questi momenti familiari, ricchi di gioia e condivisione, sono stati ampiamente condivisi con i fan attraverso foto e storie, evidenziando l'entusiasmo dei piccoli Leone e Vittoria per le gite nel celebre parco divertimenti.

Dinamiche tra personaggi pubblici

L'aneddoto di Sal Da Vinci offre uno spaccato inedito sulle dinamiche che possono verificarsi tra personaggi pubblici anche in contesti informali. Sottolinea come a volte possano nascere incomprensioni non volute, spesso mediate da terzi. La reazione di Fedez, che ha espresso il suo dispiacere e ha chiarito la sua posizione, ha contribuito a stemperare qualsiasi malinteso, dimostrando trasparenza e rispetto. Questo episodio evidenzia le sfide legate alla gestione della privacy e della sicurezza per le figure esposte mediaticamente.