Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Per sempre sì’, mantiene la calma di fronte alle polemiche. Il suo legale, Carlo Claps, intervenuto in collegamento con il programma La Volta Buona, ha precisato che “esiste una differenza sostanziale tra la critica rivolta alla canzone e l’offesa personale”. Ha inoltre aggiunto che, qualora le critiche dovessero trasformarsi in attacchi personali, “non esiteremo a ricorrere alle vie legali”. Claps ha spiegato che alcune dichiarazioni hanno varcato il limite della critica artistica, arrivando a ledere l’identità del cantante in quanto napoletano e rappresentante della cultura partenopea.

Il confine tra critica e discriminazione

L’avvocato ha sottolineato come certe affermazioni, tra cui quella del giornalista Aldo Cazzullo che aveva definito il brano “adatto a un matrimonio della camorra”, abbiano travalicato la sfera della critica musicale. Cazzullo aveva successivamente chiarito che si trattava di una battuta, ma Claps ha espresso il suo disaccordo con tale interpretazione.

Il contesto delle polemiche

La vicenda si inserisce in un clima di accesa discussione che ha coinvolto Sal Da Vinci all’indomani della sua vittoria a Sanremo. L’esposto per discriminazione territoriale presentato dall’avvocato Angelo Pisani aveva già denunciato la presenza di stereotipi offensivi nei confronti di Napoli e della cultura meridionale.

Anche l’ex sindaco Luigi de Magistris è intervenuto a difesa dell’artista, definendo il giudizio di Cazzullo “fondato su un pregiudizio”.

Attualmente non sono state intraprese azioni legali, ma l’avvocato Claps continuerà a monitorare attentamente le dichiarazioni per valutare eventuali future iniziative. Sal Da Vinci prosegue nel suo percorso di successo, mentre il dibattito sulla vicenda rimane vivace.