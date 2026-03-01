Durante la serata finale della 76° edizione del Festival di Sanremo, c'è stato il passaggio di consegne: Carlo Conti ha annunciato che il prossimo anno il conduttore e direttore artistico sarà Stefano De Martino. Quest'ultimo emozionatissimo ha portato la mano del suo predecessore sul cuore e ha alzato gli occhi verso il cielo per ricordare il padre scomparso di recente.

Il gesto di Stefano De Martino

Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027.

L'attuale conduttore di Affari Tuoi è stato raggiunto in platea da Carlo Conti e dopo essere stato ufficializzato il passaggio di conferme, De Martino ha portato la mano del suo predecessore sul cuore per fargli sentire il battito accelerato e ha alzato gli occhi verso il cielo.

Il primo pensiero di Stefano De Martino è andato a suo padre Enrico scomparso lo scorso 19 gennaio a causa di una malattia.

Successivamente De Martino ha ringraziato Carlo Conti ed i vertici Rai per l'opportunità ricevuta e ha spiegato che si metterà subito a lavoro. Dal canto suo invece Conti ha ribadito il suo sostegno al collega e ha dato massima disponibilità per un eventuale aiuto.

✨ #Sanremo2027 ✨



Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del 77° Festival di Sanremo 💐 #Sanremo2026 pic.twitter.com/f6QjLVw3YX — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 28, 2026

La reazione di alcuni utenti del web sul prossimo conduttore di Sanremo 2027

In seguito al passaggio di testimone tra Carlo Conti e Stefano De Martino, su X diversi utenti hanno espresso un commento sul prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027.

Un utente ha detto di essersi commosso: "Non Stefano De Martino prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027. Per noi che l’abbiamo visto nascere ad Amici è veramente una cosa emozionante". Un altro utente ha aggiunto: "Finalmente il ricambio generazionale". Uno spettatore ha commentato: "Felicissima per De Martino", se lo merita. Un altro utente ha aggiunto: "Bene la conduzione della kermesse, ma la direzione artistica mi lascia perplesso". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Forse De Martino è stato chiamato troppo presto rispetto ad alcuni suoi colleghi più preparati". Un utente ha affermato: "Ok, il prossimo anno avremo sicuramente il sul palco con De Martino anche Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Paolantoni".

Un altro spettatore ha affermato: "Saranno felici i vari conduttori Rai con anni e anni di gavetta alle spalle che ci vedono scippare la conduzione dall'ultimo arrivato in azienda". Un altro utente si è soffermato sul percorso del 36enne: "Penso che Maria De Filippi sarà felicissima di vedere un suo prodotto alla conduzione del programma più importante della tv". "Per l'ennesima volta viene nominato un conduttore e direttore artistico maschile", ha invece fatto notare uno spettatore. Infine un utente ha ironizzato sui co-conduttori che affiancheranno De Martino: "Immagino Stefano con Belen Rodriguez sul palco ed Emma in gara".

Ascolti tv sabato 28 febbraio

La serata di sabato 28 febbraio, ha visto trionfare il Festival di Sanremo in onda su Ra 1 con 13.299.000 spettatori pari al 64.4% nella prima parte dalle 21:45 alle 23:33 e 8.757.000 spettatori pari al 74.4% nella seconda parte dalle 23:39 alle 1:59.

Su Rai2 Speciale TG2 Post è stata seguita da 533.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Rete4, dopo la presentazione (343.000 – 1.5%), Zona Bianca Speciale è stata vista da 473.000 spettatori con il 2.4% di share.Su Canale5 il film Benvenuti al Sud ha incollato davanti al piccolo schermo 1.194.000 spettatori con uno share del 6%. Su Italia1 Sonic – Il film ha totalizzato l'1.9% di share.