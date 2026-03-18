Non solo Emma Marrone, per il suo Festival di Sanremo Stefano De Martino vorrebbe ingaggiare anche l'altra ex, Belén Rodríguez, nel cast.

Sanremo 2027, Stefano De Martino si prepara per la direzione artistica

Nella grande attesa per la registrazione di Sanremo 2027, di cui gli spetterà la conduzione e direzione artistica, Stefano De Martino penserebbe ad ingaggiare due ex fiamme come vallette o co conduttrici.

Stando al gossip lanciato da Amedeo Venza, Stefano De Martino parrebbe volere Emma Marrone tra le figure femminili del cast dei protagonisti del suo Festival di Sanremo.

Ma non é tutto. Gabriele Parpiglia ha inoltre reso noto tra i gossip lanciato dalla sua newsletter che De Martino possa percepire un cachet di almeno 300mila euro per la direzione artistica del Festival.

Oltre ad Emma, l'ipotesi Belen Rodriguez

E c'é dell'altro, perché oltre alla cantante Stefano potrebbe volere un altra ex, si tratta di Belen Rodriguez. A spifferare l'indiscrezione é stata Grazia Sambruna. Tuttavia Belen sarebbe piuttosto incerta all'idea di dover condividere il palco del Teatro Ariston con il suo ex marito. Del resto in più di un intervento pubblico Belen non ha fatto mistero di essere in rapporti freddi con De Martino dopo la fine del loro matrimonio e una fase di tira e molla seguiti alla separazione.

Emma e Belen, la loro storia sul palco dell'Ariston

In passato Emma ha già calcato il palco dell’Ariston come co-conduttrice per Sanremo 2015, quando Carlo Conti la volle accanto a sé insieme a Arisa e Rocío Muñoz Morales. Stando alle indiscrezioni di Mow la cantante sarebbe propensa ad un ritorno al Teatro Ariston per il ruolo di co conduttrice al fianco dell'ex, più incerta si direbbe incerta Rodriguez all'idea di condividere il Festival con l'ex marito.

Tuttavia, Rodriguez , conosce bene il palco dell’Ariston. Nel 2011 fu tra le co-conduttrici del Festival guidato da Gianni Morandi, insieme a Elisabetta Canalis. Ma non solo. A Sanremo 2026 è apparsa come special guest accanto al rapper Samurai Jay, in lizza tra i Big in gara con il brano “Ossessione”.