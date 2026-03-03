In occasione della serata finale di Sanremo 2026, Carlo Conti nel vedere i jeans strappati di una ballerina ha detto a sua moglie di non comprarli. La ballerina in questione, di nome Francesca Tanas si è riconosciuta e su Instagram ha dato adito uno sfogo contro il conduttore: "Questo tizio mi ha sessualizzata e ha messo in imbarazzo sua moglie".

Sanremo: lo sfogo della ballerina

Durante l'esibizione di Samurai Jay, una ballerina ha indossato dei jeans che erano strappati. Al termine della performance del cantante in gara al Festival di Sanremo, Carlo Conti ha ironizzato sull'outfit della ragazza chiedendo a sua moglie di non indossare determinati jeans visto che è un'appassionata di quel genere.

Inoltre il diretto interessato ha specificato che si trattava di un momento di sana gelosia.

La ballerina, Francesca Tanas si è riconosciuta e su Instagram ha criticato il conduttore toscano: "Rai = feccia dell’umanità. Sto tizio qua di nome Carlo Conti mi ha letteralmente sessualizzata per dei pantaloni da show e come se non bastasse ha messo in imbarazzo la moglie". Dunque la ballerina ha concluso augurandosi che Carlo Conti abbia chiesto scusa alla moglie e magari anche a lei.

La reazione degli utenti del web

La frase sui jeans non è passata inosservata agli spettatori di Sanremo, tanto che su X diversi utenti hanno espresso un loro commento.

Un utente ha scritto: "Ha ragione la ballerina siete voi che vi tenete stretto il modello patriarcale perché sovvertire un’ideologia radicata vi costa troppo ma vabbè facciamo sempre finta di niente così otteniamo il consenso dei maschietti potenti".

Un altro utente ha invece punzecchiato la protagonista dello sfogo: "Ma la Rai è feccia prima o dopo il bonifico?". Un utente ha commentato: "Ma è stato Carlo Conti che l'ha sessualizzato oppure l'ha fatto da sola indossando quel genere di pantaloni?". Uno spettatore ha preso le difese di Carlo Conti: "Oddio che pesantezza. Ma veramente siamo arrivati che ci si fanno dei film per una semplice frase ironica?". Tra i vari c'è anche chi ha detto: "Mi auguro che Conti e consorte portino in tribunale la ballerina per diffamazione".