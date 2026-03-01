In occasione della serata finale della 76° edizione del Festival di Sanremo, Andrea Bocelli è arrivato all'Ariston in sella al suo cavallo. Sul web è scoppiata la polemica perché un'inserviente è stato ripreso senza guanti mentre spostava dal red carpet gli escrementi del cavallo. Un utente ha tagliato corto: "Non è umana una roba del genere, non sono schiavi".

Sanremo: Bocelli arriva all'Ariston con il suo cavallo Caudillo

Andrea Bocelli è arrivato al teatro Ariston in sella al suo cavallo bianco di nome Caudillo.

Mentre da un lato si è parlato di "ingresso trionfale", dall'altro non è passato inosservato il video dell'inserviente che ha tolto dal tappeto gli escrementi del cavallo.

Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che il lavoratore ha effettuato la pulizia senza guanti.

il cavallo con cui è entrato bocelli questo pomeriggio ha defecato sul carpet e un tizio ha dovuto togliere le feci con le mani #Sanremo2026 pic.twitter.com/Vfggj2Y5QZ — trashbiccis (@trashbiccis) February 28, 2026

Ira del web per il gesto dell'inserviente

Su X, sono stati diversi gli utenti che hanno espresso la propria solidarietà all'inserviente di Sanremo.

Un utente ha affermato: "Vabbè ma non è umana sta roba, almeno un paio di guanti! Mica sono schiavi". Uno spettatore si è augurato che fosse un video generato all''AI. Un altro utente ha aggiunto: "Ma con il cavolo che pulirei gli escrementi con le mani.

Va bene, ma tutto ha un limite per non parlare della dignità; piuttosto tolgo il cartellino e me ne vado a casa". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Sanremo 2026 è quel posto in cui indossano tutti i guanti, tranne il tipo che deve raccogliere gli escrementi del cavallo di Bocelli". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Sinceramente non posso credere che tutto ciò sia vero, quindi penso proprio che sia un video generato con chatgpt". Un altro spettatore ha ironizzato: "Forse gli escrementi del cavallo di Bocelli sono un modo per augurare buona fortuna agli artisti in gara". Tra gli utenti, però, c'è anche chi si è soffermato sul nome del cavallo dell'artista toscano: "Beh certo ci mancava il cavallo di nome Caudillo", il riferimento è al fatto che si tratta di una parola utilizzata per indicare un'autorità politico-militare a capo di un regime autoritario.