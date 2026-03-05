Ossessione di Samuray Jay é una hit tra le canzoni ammesse a Sanremo 2026, dal momento che é la più ascoltata su Spotify tra le altre proposte del Festival.

Sanremo 2026, Ossessione é al vertice della Top 50 su Spotify Italia

“Ossessione” di Samurai Jay è la hit italiana con il più alto volume di stream tra le canzoni di Sanremo, a quota 5 milioni, occupando la posizione numero 17 su Spotify Italia. Nella Top 50 delle cinquanta canzoni più ascoltate in Italia su Spotify la canzone é seguita al secondo posto da Sayf con la sua Tu mi piaci tanto. Terzo posto per Che fastidio di Ditonellapiaga.

Quarta posizione per Per sempre si di Sal Da Vinci, canzone vincitrice del Festival, seguita poi alla quinta posizione da Poesia clandestine di LDA e Aka7even.

“Per sempre si” di Sal Da Vinci, che é la proposta vincitrice del Festival, ha conquistato l’estero come la proposta più ascoltata dal pubblico di tutte le fasce di età over 45 su Spotify Global.

Il Festival della canzone italiana che é stato condotto da Carlo Conti in collaborazione con Laura Pausini, su Spotify registra dei notevoli dati di ascolti in streaming, a livello mondiale. In Europa, si é in particolare registrato un aumento di ascolti come in Estonia (+28%), in Albania (dove l’artista sanremese più ascoltato è stato Ermal Meta).

Volumi alti di stream si sono registrati anche in altri Paesi come in Belgio, Regno Unito, Svizzera, Irlanda, Slovenia, Germania, Francia, Austria e Croazia.

Tra gli altri dati

Ma non é tutto. Su Spotify Global, che é la piattaforma che accoglie gli ascoltatori e le canzoni di risonanza globale, l'intera playlist delle canzoni ammesse alla gara di “Sanremo 2026” è diventata la più ascoltata al mondo per utenti unici e numero di stream. Anche sui social Ossessione è tra i brani più virali, su TikTok il tappeto musicale del brano è diventato virale superando i 30 mila video creati dagli utenti. Su Youtube, il video ufficiale del brano con la partecipazione di Belen Rodriguez figura tra i trend del momento.