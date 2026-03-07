Carlo Conti torna alla conduzione di ‘Sanremo Top’, l’appuntamento televisivo che celebra il post-Festival. Il programma andrà in onda in due serate speciali, il 7 e il 14 marzo, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. La trasmissione ripropone le esibizioni dei Big e dei finalisti delle Nuove Proposte del Festival 2026, arricchite da classifiche aggiornate e commenti.

Il format e i protagonisti

‘Sanremo Top’ riprende una tradizione consolidata tra gli anni Novanta e Duemila, quando a distanza di circa un mese dal Festival si analizzava il successo dei protagonisti attraverso le vendite discografiche e l’airplay radiofonico.

In questa edizione, i trenta Big in gara saranno suddivisi equamente tra le due serate: quindici artisti si esibiranno il 7 marzo e gli altri quindici il 14 marzo. Le performance saranno affiancate dalle classifiche FIMI e EarOne Airplay Radio, con l’aggiunta di commenti e curiosità inedite.

Il cast e il contesto

Al fianco di Carlo Conti, ritroveremo figure note del panorama televisivo come Nino Frassica, Nicola Savino, Manola Moslehi, Carolina Rey, Ema Stokholma, Gianluca Gazzoli, Daniele Battaglia ed Enrico Cremonesi. Questi ospiti commenteranno le esibizioni, sveleranno aneddoti e offriranno il loro punto di vista. Nino Frassica, in particolare, porterà la sua inconfondibile ironia per aggiungere un tocco di leggerezza alle serate.

Il ritorno di ‘Sanremo Top’ si inserisce nel solco del successo del Festival 2026, dedicato a Pippo Baudo, e si configura come un’opportunità per prolungare l’eco della kermesse musicale, offrendo al pubblico un approfondimento sia musicale che televisivo.

Un format rinnovato per il pubblico

Il programma si propone come un’occasione preziosa per valutare il successo reale dei brani presentati, andando oltre il risultato conseguito sul palco dell’Ariston. Le classifiche di vendita e di ascolto permetteranno di identificare quali canzoni hanno riscosso maggiore impatto sul pubblico e sulle emittenti radiofoniche nelle settimane successive alla conclusione del Festival.

In questo modo, ‘Sanremo Top’ offre un racconto più completo e dinamico della kermesse, valorizzando appieno i protagonisti e i risultati ottenuti al di là della gara.

Chi è Carlo Conti

Carlo Conti è un affermato conduttore e autore televisivo italiano, celebre per aver guidato numerose edizioni del Festival di Sanremo, inclusa quella del 2026. La sua carriera è costellata di successi, tra cui programmi di grande richiamo come Tale e Quale Show e L’Eredità.