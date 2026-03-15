‘Sanremo Top’ su Rai1 si è affermato come il programma più seguito del prime time del sabato, registrando 2.192.000 spettatori e uno share del 17,9%. Questo risultato sottolinea il costante interesse del pubblico per il format musicale, che ha proposto la sua seconda e ultima puntata in questa edizione. La trasmissione, tornata in onda dopo una pausa, ha saputo attrarre una vasta platea, superando la concorrenza delle altre reti nazionali.

Le proposte della serata

Al secondo posto tra i programmi più visti si è posizionato il concerto in replica del vincitore del Festival, Sal Da Vinci, trasmesso su Canale5 con ‘Stasera… che Sera!’, che ha raccolto 2.011.000 spettatori e uno share del 15,2%.

Seguono ‘Tata Matilda e il grande botto’ su Italia1, con 908.000 spettatori e il 5,6% di share, e ‘In Altre Parole’ su La7, che nella prima parte ha ottenuto 1.124.000 spettatori (6,1% di share) e nella seconda parte 669.000 spettatori (4,9% di share). Tra gli altri programmi in prima serata si segnalano ‘…altrimenti ci arrabbiamo!’ su Rete4, ‘F.B.I.’ su Rai2, ‘The Whale’ su Rai3, ‘Accordi & Disaccordi’ sul Nove e ‘4 Ristoranti’ su Tv8, tutti con dati di ascolto inferiori rispetto ai leader della serata.

Il format di ‘Sanremo Top’

‘Sanremo Top’ è un programma musicale che, dopo essere stato trasmesso negli anni Novanta e nel 2002, è tornato in onda con una nuova edizione. Il format prevede la presentazione di una classifica basata sui risultati di vendita e streaming degli album dei partecipanti al Festival di Sanremo, arricchita da interviste e momenti di intrattenimento con ospiti legati alla kermesse.

La conduzione dell’ultima edizione è stata affidata a Carlo Conti e Nino Frassica, con la partecipazione di volti noti del panorama musicale e televisivo. Il programma si distingue anche per la consegna pubblica delle certificazioni FIMI agli artisti che hanno raggiunto importanti traguardi di vendita.

Il successo dell’access prime time

Nella fascia dell’access prime time, ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha ottenuto risultati significativi con 4.506.000 spettatori e il 24,1% di share. Su Canale5, ‘Gira La Ruota della Fortuna’ e ‘La Ruota della Fortuna’ hanno registrato rispettivamente 3.726.000 e 4.747.000 spettatori, con share del 20,6% e 25,4%. Questi dati confermano la forte competizione tra le reti principali anche nella fascia preserale.