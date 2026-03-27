La puntata conclusiva di Segreti di famiglia, approdata su Mediaset Infinity il 27 marzo, chiude la serie turca con un equilibrio complesso tra dolore, riconciliazione e nuovi inizi. Al centro della scena restano Ilgaz e Ceylin, ormai pronti a rientrare a Istanbul dopo aver tentato invano di lasciarsi alle spalle un passato che continua a inseguirli. La coppia, che attende il terzo figlio, affronta un ultimo confronto con le proprie responsabilità, mentre la narrazione intreccia rivelazioni, ritorni e un lutto improvviso: la morte di Mert.

Ilgaz e Ceylin trascorrono la notte nella casa di Iclal

Il finale si apre con un flashback che riporta Ilgaz e Ceylin sulle tracce dell’uomo che aveva seguito il procuratore la notte dell’incontro con Buse. Le immagini di sorveglianza conducono a un nome, Adem Tunka, ex detenuto appena uscito di prigione e già scomparso dalla città. La coppia decide di inseguire quella pista, convinta che sia l’ultimo tassello per chiudere una vicenda rimasta sospesa troppo a lungo. Ilgaz chiede aiuto alla procuratrice Iclal, che mette a disposizione una casa dove trascorrere la notte. È un momento di apparente quiete, ma viene interrotto dall’irruzione di un uomo armato. Suo figlio, condannato da Ilgaz per omicidio, si è tolto la vita in carcere, e ora il padre cerca vendetta.

I colpi esplosi contro Ilgaz e Ceylin riportano alla luce il peso delle scelte che entrambi hanno cercato di allontanare. Parallelamente, il racconto torna sulla vicenda di Inci. Zafer scopre che la figlia gli ha mentito, Gul coinvolge la famiglia nel tentativo di rintracciarla e la ragazza, spaventata, si rivolge a Engin. L’incontro tra i due degenera rapidamente e si conclude con l’omicidio di Inci, una ferita che continua a segnare la storia della serie. Nel presente, Ilgaz e Ceylin trovano un corpo nel giardino della loro nuova casa. È il segnale definitivo che la fuga non è mai stata una soluzione. Ceylin, consapevole della famiglia che sta crescendo, propone di tornare a Istanbul. Il loro rientro viene accolto da amici e parenti, in un clima che mescola sollievo e speranza.

Mert muore, Ilgaz diventa procuratore capo

Il ritorno a Istanbul apre la strada agli epiloghi dei personaggi principali. Ilgaz ottiene la nomina a procuratore capo, coronando un percorso professionale costruito tra rigore e sacrifici. Ceylin eredita lo studio legale lasciatole da Yekta e, sul piano personale, vive un momento di pienezza: dopo la nascita della seconda bambina, è incinta del terzo figlio, simbolo di una famiglia che continua a crescere nonostante le prove affrontate. Attorno a loro, ciascuno trova una nuova direzione. Eren viene promosso comandante; Mercan ed Elif iniziano la scuola nella stessa classe; Aylin, Gul e Lacin aprono un negozio, mentre Osman continua a lavorare come tassista.

Tugce, Iclal ed Efe presentano un progetto tecnologico dedicato alla sicurezza urbana, mentre Parla parte per Parigi per studiare diritto internazionale. Cinar e Defne intraprendono gli studi universitari in gestione aziendale. Yekta, infine, pubblica il suo secondo libro e lascia definitivamente lo studio nelle mani di Ceylin. L’unica nota irrimediabilmente amara riguarda Mert, che ha perso la vita.