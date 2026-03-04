Nelle puntate di Segreti di famiglia disponibili dal 9 al 13 marzo, le indagini di Ilgaz ed Eren prenderanno direzioni inattese: le dichiarazioni di Oktay e Yeliz faranno emergere vecchi rancori, mentre Tugce vivrà un momento delicato con Parla dopo averle mostrato l’anello ricevuto da Efe. Sul fronte opposto, Osman si avvicinerà sempre più a un piano pericoloso che coinvolgerà il marito di Zumrut, mentre la polizia scoprirà nuovi elementi sull’enigmatica Nuray. Intanto, un collegamento tra vecchi delitti farà nascere il sospetto che dietro tutto possa esserci un unico responsabile.

Le nuove testimonianze, le tensioni personali e il piano di Osman

Ilgaz ed Eren ascolteranno prima Oktay e poi Yeliz: sarà quest’ultima a mostrare un forte risentimento verso Serap, un dettaglio che verrà confermato anche dall’infermiera coinvolta nel caso. Mentre i due investigatori cercheranno di capire quanto questo astio possa incidere sulla ricostruzione dei fatti, Tugce mostrerà a Parla l’anello che Efe le ha regalato. L’amica reagirà con un velo di tristezza, ma dopo un confronto sincero le due ritroveranno l’intesa di sempre. Parallelamente, Ilgaz continuerà a lavorare sul caso della domestica, mentre Ceylin si concentrerà sulle informazioni legate all’insegnante Nuray. Osman, invece, si muoverà su un terreno sempre più rischioso: cercherà un veleno da sostituire ai medicinali del marito di Zumrut e si presenterà nella loro abitazione fingendo di dover svolgere lavori di manutenzione.

Zumrut lo spingerà ad agire, e Osman le confiderà di voler sfruttare l’infermiera per portare a termine il piano.

La sorpresa di Efe, la perquisizione a casa di Nuray e l’ipotesi di un serial killer

Efe organizzerà per Tugce una visita in famoso e suggestivo punto di interesse di Istanbul, un momento pensato per parlare con calma del loro matrimonio e dei progetti che li attendono. Mentre la coppia vivrà un attimo di serenità, le indagini prenderanno una piega più complessa. La polizia effettuerà una perquisizione nell’abitazione di Nuray, dove verranno trovati documenti falsi, parrucche, passaporti e un’arma non registrata. Il materiale rinvenuto farà pensare a una rete di attività illecite più ampia del previsto.

Nel frattempo, Eren analizzerà alcuni vecchi fascicoli e noterà somiglianze inquietanti con il caso dell’uomo ritrovato avvolto nel sudario davanti alla porta di casa. Convinto che possa trattarsi di un assassino seriale, porterà tutto il materiale a Tugce. Liberata dalle ingessature, la ragazza trascorrerà la sua ultima notte in ospedale studiando i dossier per contribuire alla nuova pista investigativa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Lacin ha distrutto l'ufficio di Yekta

Nelle precedneti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili sul sito di Mediaset Infinity, la situazione si è rapidamente complicata per diversi personaggi. Eren ha perso il controllo durante un confronto con il procuratore capo e lo ha aggredito, venendo di conseguenza sospeso dal servizio.

Nel frattempo, la scientifica ha ispezionato l’appartamento in cui Tugce è stata assalita, mentre Efe ha scelto di aiutare Eren in modo discreto, continuando a indagare sull’aggressione senza attirare l’attenzione dei superiori. Parallelamente, Ilgaz è riuscito a ottenere la confessione della moglie di Cihan, un passaggio decisivo per chiarire alcuni aspetti dell’indagine. Eren, nonostante la sospensione, ha rintracciato uno degli aggressori e lo ha costretto a rivelare i nomi dei complici. Poco dopo, Tugce ha riconosciuto Kartal dalla voce, e l’uomo ha tentato di eliminarla per impedirle di parlare. La ragazza, però, è riuscita a superare la fase più critica ed è uscita dalla terapia intensiva. In un altro fronte della storia, Lacin ha fatto irruzione nello studio di Yekta e ha distrutto tutto ciò che ha trovato, lasciando emergere una tensione ormai impossibile da contenere.