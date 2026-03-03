Dal lunedì 9 a venerdì 13 marzo, Segreti di famiglia proporrà una serie di episodi sulla piattaforma Mediaset Infinity in cui tensioni personali e sviluppi investigativi si intrecceranno senza sosta. Le anticipazioni della soap turca rivelano che le indagini di Ilgaz ed Eren avanzeranno su più fronti, mentre i rapporti tra i giovani protagonisti verranno messi alla prova da rivelazioni inattese. Allo stesso tempo, Osman si spingerà verso un piano sempre più pericoloso, pronto a oltrepassare ogni limite pur di ottenere ciò che vuole.

Osman è pronto a fare fuori il marito di Zumrut

Nel corso degli episodi dal 9 al 13 marzo, Ilgaz ed Eren interrogheranno prima Oktay e poi Yeliz, scoprendo che la donna nutrirà un forte risentimento verso Serap, confermato anche dalle parole dell’infermiera. Intanto Tugce mostrerà a Parla l’anello di fidanzamento: un gesto che inizialmente provocherà tristezza e incomprensione, ma che si risolverà in un chiarimento sincero tra le due amiche. Mentre Ilgaz continuerà a lavorare sul caso della domestica e Ceylin porterà avanti le sue ricerche sull’insegnante Nuray, Osman si introdurrà in casa di Zumrut e del marito fingendosi un imbianchino: sarà il primo passo di un piano che prevederà la sostituzione di un medicinale con un veleno, contando sul fatto che l’infermiera lo inietterà senza sospetti.

Efe sorprende Tugce

La settimana proseguirà con Efe che sorprenderà Tugce portandola alla Torre della Fanciulla, dove i due parleranno del loro futuro e del matrimonio ormai vicino. Nel frattempo, la polizia perquisirà l’abitazione dell’insegnante Nuray, trovando documenti falsi, parrucche, passaporti e persino un’arma non registrata, elementi che complicheranno ulteriormente il caso. Sul fronte investigativo, Eren scoprirà una serie di vecchi delitti molto simili al cadavere avvolto nel sudario ritrovato davanti a una porta di casa: convinto di trovarsi davanti a un potenziale serial killer, porterà i fascicoli a Tugce, che trascorrerà la sua ultima notte in ospedale studiando i dossier dopo la rimozione delle ingessature. Una settimana che si chiuderà con più domande che risposte, preparando il terreno a nuovi e inevitabili colpi di scena.