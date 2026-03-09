Le prossime puntate di Segreti di famiglia, in arrivo da lunedì 16 a venerdì 20 marzo su Mediaset Infinity, porteranno due svolte drammatiche Le anticipazioni rivelano che Ilgaz verrà rapito e finirà nelle mani di un sicario pronto a eliminarlo, ma Ceylin scoprirà dove si trova il consorte. Osman, invece, verrà a sapere che Zumrut l'ha soltanto manipolato. Intorno a loro, le indagini su corpi rinvenuti nei sudari, la fuga di Oktay e le intuizioni di Tugce ed Eren renderanno la settimana ricca di tensione e colpi di scena.

Ilgaz viene rapito e un sicario vuole ucciderlo

Ilgaz, sempre più convinto che Oktay stia coprendo la moglie Yeliz, deciderà di interrogare nuovamente la coppia. Ma quando scoprirà che Oktay è improvvisamente partito, capirà che qualcosa non torna e contatterà Eren, che gli confermerà la fuga dell’uomo. Nel frattempo, Tugce, appena uscita dall’ospedale dopo essere sopravvissuta a una terribile aggressione, avanzerà una nuova ipotesi sul caso dei corpi avvolti nei sudari: non si tratta di un serial killer, ma di un assassino su commissione. Una teoria che convincerà anche suo padre Eren e che cambierà la direzione delle indagini. La situazione precipiterà quando Ilgaz verrà rapito e rinchiuso in una villa.

Ceylin riuscirà a scoprire il luogo e, per salvarlo, consegnerà al rapitore un coltello facendogli credere che sia l’arma dell’omicidio del fratello di Yeliz. Ma quando la polizia farà irruzione, sarà troppo tardi: il sicario avrà già portato Ilgaz altrove per ucciderlo.

Osman scopre le bugie di Zumrut e capisce di essere stato ingannato

Nel frattempo, Osman, dopo aver terminato i lavori di imbianchino a casa di Zumrut, crederà di aver conquistato definitivamente la donna. Avrà persino sostituito la medicina destinata a uccidere il marito di lei, convinto di essere parte di un piano condiviso. Ma tutto crollerà in un istante: ascolterà Zumrut parlare con il suo amante e capirà di essere stato preso in giro.

Le sue certezze svaniranno, lasciandolo sconvolto e umiliato. Mentre Osman affronta la verità, i fratelli Oktay e Yeliz restano al centro delle indagini, e la fuga dell’uomo conferma che la rete di menzogne è molto più fitta di quanto sembrasse. Con Ilgaz in pericolo di vita e un sicario sulle sue tracce, la settimana si chiuderà con un crescendo di tensione.