Le anticipazioni delle puntate di Segreti di Famiglia disponibili su Mediaset Infinity da lunedì 23 a venerdì 27 marzo mostrano una settimana in cui Ilgaz e Ceylin verranno travolti da nuovi sospetti, rivelazioni inattese e un caso che continuerà a seguirli anche quando proveranno a ricostruire una vita normale. L’udienza di Cinar, la sparizione improvvisa di Ilgaz, il ritrovamento inquietante nella loro nuova casa e la svolta nelle indagini su Buse renderanno impossibile ogni tentativo di serenità.

L’udienza di Cinar e la scomparsa di Ilgaz

Cinar verrà finalmente rilasciato, ma la notizia passerà in secondo piano quando Ilgaz risulterà improvvisamente introvabile.

Ceylin avviserà la famiglia Kaya e, nel frattempo, in centrale Iclal ed Eren proveranno a far parlare Nevzat, sospettato di aver avuto un ruolo nella sparizione. L’uomo negherà tutto, sostenendo di non conoscere Ilgaz. Poco dopo, Ceylin scoprirà che Ilgaz è stato dimesso dall’ospedale senza avvisarla e lo ritroverà già in commissariato, deciso a interrogare Nevzat nonostante non sia ancora in forma. Il confronto tra i due farà emergere la stanchezza di Ceylin, che confesserà di non voler più vivere in un clima di pericolo continuo. Quando sembrerà che la coppia possa finalmente dedicarsi alla nuova casa, un corpo verrà ritrovato nel giardino, costringendoli a chiamare la polizia e a rinunciare ancora una volta alla tranquillità che speravano di costruire.

Il caso Buse stringe la morsa

La situazione peggiorerà quando Ilgaz e Ceylin diventeranno i principali sospettati nel caso di Buse. Le indagini verranno affidate al procuratore Derya ed Eren, che cercheranno di ricostruire gli ultimi movimenti della ragazza. Per evitare pressioni e occhi indiscreti, Ceylin troverà rifugio con Ilgaz a casa di Eren, che deciderà di aiutarli. Determinati a scoprire la verità, i due raggiungeranno il locale dove Buse aveva incontrato il procuratore. Analizzando le registrazioni delle telecamere, riusciranno a individuare la targa dell’auto dell’uomo che era con lei, lo stesso che sembra aver seguito Ilgaz quella sera. Questo indizio aprirà una pista decisiva e getterà nuova luce sul caso, rendendo però la situazione ancora più pericolosa per entrambi.