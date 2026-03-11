Selvaggia Lucarelli ha spiegato perché ha deciso di debuttare nel ruolo dell'opinionista al GFVip e ha parlato anche del caso legale delle accuse che hanno travolto Signorini.

Intervistata da La Repubblica, anticipando quindi il suo impegno al Grande Fratello vip come opinionista, Selvaggia Lucarelli ha spiegato i motivi legati alla scelta di accettare il nuovo ruolo. Così, parlando dell'impegno che la terrà occupata dal 17 marzo 2026 in diretta sulle reti Mediaset, ha quindi dichiarato che resterà indipendente a prescindere dal salto da Rai a Mediaset: "Mi considero una giornalista quando faccio la giornalista e un’intrattenitrice quando faccio l’intrattenitrice".

Rispetto alle accuse di violenza sessuale ed estorsione che ha mosse dall'ex gieffino Antonio Medugno ad Alfonso Signorini, emerse nel podcast di Fabrizio Corona Falsissimo, si é detta scettica che il caso legale possa incidere sul rinnovato reality: "Oh ma il GF non è un concorso statale, non sono le selezioni per decidere il rettore dell'Università", ha aggiunto. Alludendo non troppo velatamente agli ascolti TV Lucarelli si é inoltre detta convinta che i telespettatori vorranno chiarirsi le idee tanto da spingersi a seguire il format e verificare che sia effettivamente macchiato dall'accadimento giudiziario.

Le indiscrezioni riportano un cachet record per lei. É anche una storica giurata di Ballando con le stelle, ruolo che dovrebbe mantenere parallelamente ai nuovi impegni a Mediaset. Scrive per Il Fatto Quotidiano e gestisce la newsletter di approfondimento Vale Tutto su Substack. Per ciò che concerne la vita privata vive a Milano con il compagno Lorenzo Biagiarelli. Ha un figlio, Léon, nato dal precedente matrimonio con Laerte Pappalardo.