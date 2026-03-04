Manca poco all'uscita del libro che Shaila Gatta ha scritto dopo l'avventura al Grande Fratello e che ha intitolato Fuori onda: il romanzo sarà pubblicato il 24 marzo, ma è già possibile preordinarlo online. Tra i fan di Zeudi Di Palma c'è chi è pronto a supportare la ballerina in questa nuova avventura, anche perché tra le due ragazze c'è un'amicizia che si è consolidata moltissimo dopo il reality.

L'appello dei sostenitori di Zeudi

L'amicizia tra Shaila e Zeudi è iniziata nella casa del Grande Fratello, ma è fuori da quelle mura che è diventata un legame solido e importante.

In queste ore, infatti, alcuni sostenitori di Di Palma ci hanno tenuto ad esporsi per ricordare che tra pochi giorni uscirà il libro che la ballerina ha scritto dopo l'esperienza nel reality di Canale 5.

"Tutte le Zeudiners sono pronte a sostenerla. Lei in quest'opera racconta il proprio percorso personale e professionale", ha scritto una fan su X per invitare chi è nella community della 24enne a sostenere l'ex velina in questa nuova avventura.

tutte le #zeudiners pronte a sostenere il libro che farà uscire shaila. alla faccia di angelik🙂‍↔️#zaila



Il libro Fuori onda è un’opera in cui Shaila Gatta, ballerina, influencer e personaggio televisivo italiana, racconta il proprio percorso personale e professionale.❤️ pic.twitter.com/0ULATks0kk — 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝘅 (@iosonomartix) March 4, 2026

I pareri dei curiosi sui social

Se i fan di Zeudi si stanno preparando a sostenere Shaila al grido di "evviva le Zaila", altri utenti dei social si stanno chiedendo se la ballerina parlerà anche dell'ex Lorenzo nel suo libro.

"Sicuramente venderà parecchie copie perché tanti sono curiosi di sapere cosa dirà del Grande Fratello e di Lorenzo", "Io non vedo l'ora", "Il presunto flirt tra Lorenzo e Lucia di Temptation farà impennare le vendite del libro", "Non ci sarebbe nulla di male se parlasse di lui, ha fatto parte della sua vita per quasi un anno", si legge su X in questi giorni.

Il rumor sul futuro di Shaila in tv

Oggi, 4 marzo, sul web si è parlato di Shaila anche per una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano.

"La vogliono all'Isola dei famosi, me l'ha detto un autore che è mio amico. In riunione è stato fatto il suo nome", si legge su Instagram in queste ore.

L'esperta di gossip ha commentato questo rumor dicendo che la ballerina meriterebbe un'altra chance, soprattutto perché dopo il Grande Fratello non ha lavorato tanto in televisione e nel reality sulla sopravvivenza potrebbe dimostrare forza fisica e carattere.