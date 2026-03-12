Da acerrime rivali al Grande Fratello Helena Prestes e Shaila Gatta si risfideranno come concorrenti a The 5 in onda su Amazon e Prime. Le due ex gieffine figurano infatti tra i concorrenti annunciati in lizza nel cast del nuovo reality show.

Gatta e Prestes sono nel cast di The 50

Dopo i litigi avuti nella Casa di Cinecittà, Shaila ed Helena torneranno ad apparire come rivali tra le avventure di The 50, che si registrerà in una Location medioevale.

Amazon Prime Video si prepara a mandare in onda The 50, il game show in 10 puntate con un cast variegato di personaggi e che inaspettatamente vedrà la vittoria di uno spettatore da casa.

Il format sarà ambientato in un castello, sotto la guida di Leone, un padrone piuttosto burbero. Quest'ultimo sarà il regista delle prove mentali e fisiche che spetteranno ai cinquanta protagonisti del gioco, tra cui le ex gieffine Shaila Gatta e Helena Prestes, che hanno accettato il nuovo ingaggio.

Insieme alle due rivali tra i concorrenti scelti sono confermati anche i nomi di Floriana Secondi, Francesca Cipriani, Valerio Scanu, Federico Fashion Style, Francesco Chiofalo, Tony Renda, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi, Federico Fusca, Gianmarco Zagato, Giulia Sara Salemi, Valerio Mazzei, Max Felicitas e moltissimi altri.

Il libro dell'ex Gfvip

Gatta é reduce dalla pubblicazione del libro autobiografico Fuorionda.

Dopo la conclusione della sua esperienza nel reality di Canale 5 di Grande Fratello avviata a marzo 2025, Shaila ha intrapreso nuovi percorsi professionali.

È stata scelta come volto ufficiale per i casting della nuova edizione del reality, iniziati nell'estate 2025. Ha lanciato una propria linea beauty e continua la sua attività di fitness influencer, collaborando con diversi brand.

Stando alle ultime indiscrezioni sul suo conto, inoltre, sono stati confermati nuovi progetti televisivi in cantiere per l'anno 2026, inclusi rumor su una possibile partecipazione a programmi di punta su Rai 1.

Per ciò che concerne la sfera affettiva al Grande Fratello Shaila e la rivale giurata Helena si sono contese in amore le attenzioni del coinquilino Javier Martinez, il quale oggi fa coppia fissa con la Prestes. Shaila oggi è felicemente single e appare molto legata alla sua famiglia, che definisce il suo punto di riferimento costante.