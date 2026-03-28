É nato uno scontro a distanza tra il manager di Shaila Gatta e Caterina Balivo, dopo che quest'ultima ha chiarito che la ballerina sapesse che sarebbe stata intervistata a La volta buona sulla paparazzata con Alvise Rigo. Secondo il manager a Gatta sarebbe stato comunicato delle foto solo poco prima dell'apparizione televisiva dove si sarebbe dovuto parlare della pubblicazione del libro.

La volta buona, esplode il caso Shaila Gatta

Nell'intervista concessa a La volta buona Shaila Gatta si era detta piuttosto provata alla scoperta delle foto che la ritraggono in un appuntamento con Alvise Rigo, ultima fiamma di Elisabetta Canalis.

Come premesso dalla conduttrice Caterina Balivo in studio, le foto sono state pubblicate sul settimanale Oggi e, incalzata sull'avvistamento, Gatta aveva poi chiarito di essere in rapporti di amicizia con Rigo.

Nel frattempo, sui social é esplosa una polemica aperta dagli utenti nel web, che tacciano Balivo e La volta buona di aver organizzato una ospitata di Gatta facendole sapere solo in studio della paparazzata con Rigo, trattata poi allo scopo di aumentare l'audience della trasmissione. In reazione alle accuse, Balivo ha chiarito sui social che Gatta sapesse di cosa si sarebbe parlato.

Parla il manager della ex ballerina di Amici di Maria De Filippi

“Voglio sottolineare che Shaila sarebbe dovuta andare in questo talk per promuovere il libro e per partecipare al salotto dove si sarebbe dovuto parlare di nutrizione e fitness” – ha fatto sapere il manager di Shaila – “è stata cambiata la scaletta e ci è stato comunicato non appena arrivati in Rai a poche ore dalla diretta“.

Nel frattempo, intanto, Shaila Gatta é al centro del gossip made in Italy anche per la pubblicazione del suo primo libro autobiografico, in cui critica gli ultimi ex amori, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, tacciando il primo di averle mosso contro del bodyshaming e il secondo di essersi rivelato un amore malsano ai suoi danni.