Sono tante e tutte molto forti le parole che Shaila Gatta ha usato nel suo libro per ricordare la breve frequentazione con Javier Martinez al Grande Fratello. La ballerina ha definito geloso e vendicativo il ragazzo con il quale ha avuto un flirt prima di cedere alla passione con Lorenzo Spolverato. Le dichiarazioni dell'ex velina, però, non hanno fatto piacere ai sostenitori del pallavolista.

Il racconto di Shaila un anno dopo

Nel suo libro Shaila ha parlato sia di Lorenzo che di Javier, ma senza mai fare apertamente i loro nomi.

La ballerina ha deciso di definire Spolverato un "vecchio schema" (perché era molti simile alla maggior parte dei suoi ex fidanzati) e Martinez il "nuovo schema", entrambi interessanti e da scoprire.

Nel ricordare il flirt che ha avuto con il pallavolista nella casa del Grande Fratello, però, l'ex velina si è lasciata andare a parole molto forti: "Appariva autentico, ho preso l'iniziativa e l'ho baciato sotto le lenzuola. Quando ho scelto il vecchio schema, lui è diventato geloso e vendicativo. Ha spifferato la nostra intimità e mi ha fatto body shaming disprezzando il mio corpo con un altro concorrente".

La reazione del fandom di Javier

Quello che Shaila ha raccontato di Javier non è piaciuto a chi segue il pallavolista sui social, soprattutto le parti in cui ha accennato alla loro intimità.

"Questo ragazzo è impegnato da più di un anno, che bisogno c'era?", "Il suo obiettivo è ferire Helena ancora una volta", "Lei era l'amica delle donne, giusto?", "Per tutto quello che ha fatto al GF dovrebbe restare in silenzio almeno 5 anni", "Lo ha accusato di averle fatto body shaming, è gravissimo", "Che fallita", "Questa persona non sa vivere di luce propria", "Continua ad essere la più imbarazzante", "Non si smentisce mai", "Vergognosa", si legge su X il 24 marzo.

Le frecciatine a Lorenzo

Ovviamente nel suo libro Shaila ha parlato anche della storia d'amore con Lorenzo, che ha definito tossica.

"Avrei dovuto prendere le distanze da subito, ma sono ricaduta nei vecchi schemi. L'ho usato come appiglio erotico ed emotivo", ha raccontato la ballerina senza mai fare il nome del suo chiacchierato ex fidanzato.