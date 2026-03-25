Oggi, 25 marzo, Shaila Gatta è stata ospite a La volta buona e Caterina Balivo le ha fatto una sorpresa che forse non ha gradito molto. Durante la puntata sono state mostrate le foto che i paparazzi hanno scattato alla ballerina con Alvise Rigo, l'attore che fino a poco tempo fa frequentava Elisabetta Canalis. La giovane non ha saputo nascondere il suo imbarazzo ed è stata quasi obbligata a confermare questa nuova conoscenza.

La reazione di Shaila fa discutere

In occasione dell'uscita del suo libro che si intitola Fuori onda, Shaila è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona.

La ragazza pensava di parlare esclusivamente del suo nuovo progetto, infatti è rimasta molto sorpresa da un video che la conduttrice ha mandato in onda durante la diretta.

Su Rai 1, dunque, sono state mostrate in anteprima le foto dei baci che l'ex velina si è scambiata con Alvise Rigo per le strade di Milano, effusioni che risalirebbero a pochi giorni fa.

Mentre venivano trasmesse queste immagini, Gatta aveva gli occhi sbarrati e la regia ha indugiato a lungo sul suo volto imbarazzato.

DIO VI PREGO LA FACCIA DI CHI HA APPENA REALIZZATO CHE HA PERSO QUELLE DIECI SHAILENZO CHE LE AVREBBERO COMPRATO IL LIBRO AHAHAHAHAHAHAHAHApic.twitter.com/Ibfujm3tMD — Laly ✨ (@_llaly_) March 25, 2026

La conferma della nuova conoscenza

"Sono in imbarazzo, non mi aspettavo di stare al centro del gossip.

Sono vulnerabile alla pressione mediatica e per questo tendo a tenere privata la mia vita", sono state le prime parole che Shaila ha detto dopo il servizio dedicato alla paparazzata con Alvise Rigo.

Incalzata da Caterina Balivo sui baci che si è scambiata con l'attore a Milano, la ballerina ha ammesso: "Era il primo giorno che siamo usciti, comunque ci stiamo conoscendo".

La stoccata di Gabriele Parpiglia

Il video dell'ospitata di Shaila su Rai 1 ha già fatto il giro della rete, e tra i tanti che hanno criticato la ballerina c'è anche Gabriele Parpiglia.

"Lei è vulnerabile alla pressione mediatica? Dice questo dopo un anno di GF e tante brutte figure live. La colpa è di chi le fa fare un libro, vergogna.

Ma che credibilità hai? Meno di zero. Che figuraccia", ha scritto il giornalista sul suo profilo di X il 25 marzo.

L'ex velina è stata criticata anche da chi è convinto che non avrebbe mai svelato questo flirt per non perdere quei fan che ancora sperano in un ritorno di fiamma con Lorenzo, ovvero gli Shailenzo.