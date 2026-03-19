In questi giorni Shaila Gatta ha annunciato la data d'uscita del suo primo libro, ma ha anche aperto un account su YouTube dove pubblica video inediti della sua quotidianità. Nel raccontarsi ai fan, però, la ballerina si è lasciata andare ad una riflessione che ha un po' diviso: nello spiegare perché ultimamente si è mostrata più al naturale, l'ex velina ha detto che è stufa di essere considerata inarrivabile dalle altre donne.

Le parole di Shaila che fanno discutere

Tra pochi giorni sarà pubblicato il suo primo libro, ma nel frattempo Shaila si sta dedicando ad altri progetti.

Per provare a farsi conoscere meglio dalle persone che la seguono sui social, la ballerina ha deciso di aprire sia un account su Youtube che un canale per soli abbonati su Instagram (un po' come ha fatto Helena Prestes dopo l'esperienza al Grande Fratello).

In un video che ha caricato sul suo profilo di recente, però, Gatta ha usato parole che hanno fatto un po' storcere il naso a chi le ha ascoltate.

Mentre stava spiegato perché ha deciso di farsi vedere senza trucco e quindi con pregi e difetti, l'ex velina ha dichiarato: "Gli uomini non mi calcolano e le donne mi vedono inarrivabile, sono stufa. Neanche fossi Naomi Campbell".

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Le critiche sui social

Non è la prima volta che Shaila parla dell'invidia che le altre donne proverebbero nei suoi confronti, anzi quando viveva nella casa del Grande Fratello ha affrontato spesso quest'argomento.

"Aiutatela", "Quanto è umile, vero?", "Addirittura inarrivabile, mah", "Che poveraccia", "Dopo un anno dice ancora le stesse cavolate", "Ma chi le crede?", "Inarrivabile per chi? Ma per piacere"; "Che pesantezza, ci credo che gli uomini non ti calcolano", si legge su X in queste ore.

La strada in comune con Helena

In questi giorni sul web si sta parlando di Shaila anche per la sua scelta di aprire un canale per soli abbonati, una mossa che in tanti hanno associato a Helena perché è stata una delle prime a farlo dopo il Grande Fratello.

In rete c'è chi è convinto che la ballerina starebbe cercando di copiare la storica "rivale", soprattutto a fronte delle tante soddisfazioni che si è tolta nell'ultimo anno usando alla perfezione i social.