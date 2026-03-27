Sul web si sta parlando con insistenza di Shaila Gatta e del flirt che ha ammesso di avere nel corso di un'ospitata a La volta buona. Secondo diversi fan, infatti, sia Lorenzo Spolverato che sua madre Cristina avrebbero punzecchiato la ballerina con canzoni e messaggi che sono stati pubblicati dopo che la giovane è uscita allo scoperto con Alvise Rigo.

Le ultime indiscrezioni su Shaila

Sono passati alcuni giorni da quando Shaila ha visto una sua recente paparazzata in tv ed è stata quasi costretta a confermare che sta frequentando Alvise Rigo da un po' di tempo.

La ballerina non avrebbe detto nulla del suo nuovo flirt se Caterina Balivo non avesse mandato in onda un servizio con le foto esclusive dei baci che si è scambiata con l'attore per le vie di Milano.

Anche se Gatta è sembrata sorpresa e imbarazzata in diretta, la conduttrice ci ha tenuto a chiarire: "Tutti i nostri ospiti vengono messi al corrente di quello di cui parleremo in studio".

Le mosse social che non passano inosservate

Dopo che Shaila ha confermato il flirt con Alvise, alcuni attenti fan si sono accorti di un paio di mosse di Lorenzo che potrebbero essere interpretate come frecciatine nei confronti dell'ex fidanzata.

Stando a quello che ha svelato Deianira Marzano poche ore fa, Spolverato avrebbe postato una canzone con un testo allusivo e soprattutto un messaggio nel quale ci avrebbe tenuto a sottolineare che è fiero di sé stesso e di tutte le sue scelte.

Anche la madre del modello ha condiviso su Instagram una riflessione che tanti hanno ricollegato alla ballerina e alle cose poco carine che ha detto sull'ex nel libro che è uscito qualche giorno fa.

"Il karma è il riflesso delle tue azioni. Non preoccuparti per quello che riceverai, ma per quello che darai", sono le parole che la signora Cristina ha pubblicato sul suo account.

Ma ringraziasse la gatta se adesso lei e il figlio si possono permettere pane e nutella pic.twitter.com/OoCs3rd9dj — POMPEO🐎 (@Misandric0) March 26, 2026

I commenti dei fan

La presunta frecciatina della mamma di Lorenzo nei confronti di Shaila ha diviso il popolo del web.

"Ringraziasse questa ragazza se lei e il figlio hanno ancora un po' di attenzione", "Senza Lorenzo non sarebbe andata da nessuna parte al GF", "La madre non dovrebbe essere contenta?", "La mela non cade mai lontano dall'altro", "Non c'è mai fine al peggio", "Perché non vanno oltre visto che è passato un anno?", si legge su X in questi giorni.