Oggi, 24 marzo, è stato pubblicato il libro di Shaila Gatta e sul web stanno già circolando alcuni suoi estratti. Sui social, in particolare, si sta discutendo delle parole che la ballerina ha usato nei confronti dell'ex Lorenzo Spolverato, definito un "appiglio erotico ed emotivo" dal quale avrebbe dovuto prendere le distanze sin da subito.

Il ricordo di Shaila della relazione

Nel suo libro intitolato "Fuori onda. Come ho trasformato le cadute in passi di danza" Shaila ha parlato di tutto, anche della difficile esperienza nella casa del Grande Fratello.

Quando ha ricordato i flirt che ha avuto all'inizio del programma, ovvero quando era contesa tra due uomini, la ballerina sembra aver fatto una netta distinzione tra la persona che ha rifiutato e quella con la quale ha avuto una lunga e tormentata relazione.

"Uno dei due contendenti rappresentava un vecchio schema da cui avrei dovuto prendere le distanze, invece l'ho usato come appiglio erotico ed emotivo", ha raccontato Gatta riferendosi a Lorenzo e al turbolento rapporto d'amore che hanno avuto tra le mura più spiate d'Italia.

Io non Ci posso credere a quello che sto leggendo 😱 pic.twitter.com/fTNPgvU2HM — In 𝕊𝕠𝕟𝕚𝕦𝕔𝕔𝕚𝕒 Veritas ⛓️🤺👑Capofandom™️ (@LaCapofandom) March 24, 2026

La reazione dei fan sui social

Queste parole di Shaila sono anche le prime che pronuncia pubblicamente sull'ex Lorenzo da quando è finito il Grande Fratello: nell'ultimo anno, infatti, la ragazza non ha mai rilasciato dichiarazioni su Spolverato se non per smentire i rumor che li volevano di nuovo vicini.

"Io non posso credere a quello che sto leggendo", "Sono senza parole", "Che schifo", "Che donna cattiva", "Dire queste cose dopo un anno non ha senso, poteva evitare", "No comment", "Sono in imbarazzo per lei", si legge su X il 24 marzo.

Nessun ritorno di fiamma dopo il programma

La relazione tra Shaila e Lorenzo è finita all'inizio dell'ultima puntata del Grande Fratello 2024/2025: è stata la ballerina a mettere un punto dopo aver trascorso una settimana da sola fuori dalla casa.

Il modello non si aspettava questa presa di posizione, ma non ha potuto fare altro che accettarla.

Nei mesi successivi si è vociferato spesso di un possibile riavvicinamento tra gli Shailenzo, ma la ragazza ha sempre smentito dicendosi convinta della scelta che ha fatto un anno fa.