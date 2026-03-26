A la volta buona, Shaila Gatta è apparsa sconcertata quando sono state mostrate le foto del magazine Oggi che vedono lei ed Alvise Rigo vicini. Rigo era stato oggetto di numerosi gossip che lo vedevano legato a Elisabetta Canalis.

La volta buona, Caterina Balivo intervista Shaila

"Sono un personaggio pubblico ma sono suscettibile alla pressione mediatica", ha fatto sapere Shaila Gatta. Durante il video servizio Shaila Gatta é apparsa visibilmente provata: "Non sapevo che il primo giorno che ci uscivo uscissero le foto", ha aggiunto piuttosto in difficoltà e in imbarazzo l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi.

"Esco da un anno complicato e burrascoso. Tendo tenere privata la mia vita, mi cogliete di sorpresa. Più che altro non sapevo neanche… era il primo giorno che ci uscivo. Siamo amici, ci stiamo conoscendo", ha spiegato.

Shaila Gatta menziona gli ex nel nuovo libro

Oltre che per il gossip sulla vita sentimentale Shaila Gatta é tornata al centro della cronaca rosa anche per aver menzionato gli ultimi ex tra le pagine del suo libro autobiografico Fuorionda, pubblicato lo scorso 24 marzo 2026.

La ballerina é infatti tornata a raccontarsi nel nuovo libro Fuorionda, dove ha criticato i protagonisti dei suoi ultimi flirt avuti al Grande Fratello vip: Lorenzo Spolverato e di Javier Martinez.

Del flirt condiviso con Spolverato, Shaila tratta il tema del "vecchio schema vissuto in amore", rifacendosi ad una storia tossica in quanto lui sarebbe stato un manipolatore, e Javier é invece descritto come un nuovo schema nella sua vita ma che però l'ha delusa, in primis per episodi di bodyshaming subiti nella Casa di Cinecittà.

Il libro della ballerina é stato pubblicato lo scorso 24 marzo 2026 ed é il nuovo progetto per lei che anticipa il prossimo debutto di Gatta al nuovo reality atteso su Amazon Prime Video, The 50. Nel game show prossimamente in arrivo Shaila ritroverà la storica rivale conosciuta ai tempi del Grande Fratello, Helena Prestes, che fa ora coppia fissa con l'ex Javier Martinez.