Da diverse ore sul web si sta parlando molto della reazione che ha avuto Shaila Gatta quando ha visto una sua recente paparazzata in diretta su Rai 1. Lo stupore della ballerina aveva fatto pensare ad una mossa a sorpresa da parte del programma La volta buona, ma la conduttrice Caterina Balivo è intervenuta sui social per chiarire che tutti i suoi ospiti vengono informati in anticipo degli argomenti che saranno affrontati in studio.

Le parole della presentatrice di Rai 1

L'altro giorno Shaila è apparsa molto in imbarazzo dopo che Caterina Balivo ha mandato in onda un servizio con le immagini di una recente paparazzata a Milano.

L'ex concorrente del Grande Fratello ha anche parlato dello stupore che stava provando scoprendo in diretta di dover commentare le foto dei baci che si è scambiata con Alvise Rigo non molto tempo fa.

Di questa reazione si sta discutendo ancora perché oggi la presentatrice de La volta buona ha scritto su X: "Lei era al corrente di tutto, proprio come tutti i nostri ospiti".

Stando a queste dichiarazioni della padrona di casa del format di Rai 1, dunque, Shaila avrebbe finto di non sapere che in studio si sarebbe parlato del suo nuovo flirt.

La conferma di Caterina 😭 (ovviamente)

Sh4ila ha recitato una parte anche stavolta.

(ALL’HYPE NON SI COMANDAAAA) https://t.co/iGqayXwQxa pic.twitter.com/Iu1D7TxsHZ — 🌻 𝕾𝖔𝖑𝖊𝖎𝖑 🌻 (@sunstateofmind_) March 26, 2026

Le critiche a Shaila

Le parole di Caterina Balivo hanno scatenato gli utenti di X che non apprezzano Shaila sin dalla sua partecipazione al Grande Fratello.

"Ha recitato una parte anche stavolta", "Pessima", "Pensate quanto può essere finta per arrivare a recitare una reazione del genere", "Non riesce proprio a non mentire", "La finzione in persona", "Non è cambiata di una virgola", "Cosa non si fa per un po' di hype", "Shaila è sempre stata bugiarda", "Se sapeva tutto ha finto in studio", "Perché fare quelle facce se era stata informata?", si legge sui social.

La conferma del nuovo flirt

Dalla reazione che ha avuto in diretta, Shaila non si aspettava che si parlasse della sua vita privata e infatti ha detto: "Non me lo aspettavo e sono molto in imbarazzo, però è vero che ci stiamo conoscendo io e Alvise".

La ballerina, dunque, ha confermato di avere una frequentazione in corso con l'attore che solo poco tempo fa era stato paparazzato con un'altra donna di spettacolo, Elisabetta Canalis.