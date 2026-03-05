Alessandro Siani interviene sulla polemica scaturita dalle parole del giornalista Aldo Cazzullo, che aveva definito il brano vincitore del Festival di Sanremo “adatto a un matrimonio della camorra”. Il comico napoletano ribadisce che la musica napoletana non è folklore effimero, ma un racconto collettivo che attraversa i secoli e conserva il valore delle emozioni condivise.

La musica napoletana: un racconto collettivo

Siani sottolinea che la musica partenopea non nasce come semplice intrattenimento, ma come forma di narrazione popolare capace di esprimere amore, promessa e fedeltà.

In questo contesto, il brano di Sal Da Vinci si inserisce come un frammento di una grammatica sentimentale che Napoli custodisce da generazioni. Non ha pretese, ma appartiene a una tradizione viva e autentica.

Opinioni e musica: la resistenza nel tempo

Il comico osserva che ogni epoca ha il diritto di esercitare il proprio gusto, anche quello di fraintendere. Tuttavia, mentre le opinioni possono svanire, la musica autentica resiste nel tempo. Napoli continua a raccontarsi attraverso le sue melodie, e quando la musica è vera, resta.

Il contesto della polemica

La reazione di Siani arriva dopo le parole di Aldo Cazzullo, che aveva criticato il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, paragonandolo a una colonna sonora da “matrimonio della camorra”. La polemica ha suscitato un acceso dibattito sul valore culturale della musica napoletana e sul modo in cui viene percepita nel panorama nazionale.