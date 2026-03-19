Una richiesta di riconoscimento di paternità riaccende i riflettori su una presunta vicenda familiare che coinvolge il celebre artista Adriano Celentano. Antonio Maria Segatori, un cinquantacinquenne residente a Roma, ha intrapreso un'azione legale per essere ufficialmente riconosciuto come figlio del "Molleggiato". Segatori afferma di essere il figlio segreto del noto cantante, nato da una relazione che Celentano avrebbe avuto con sua madre, Maria Luigia Biscardi, verso la fine degli anni Sessanta.

La notizia di questa rivendicazione è emersa pubblicamente attraverso un'intervista esclusiva, nella quale Segatori ha espresso con chiarezza la sua volontà.

"Voglio finalmente portare il cognome Celentano", ha dichiarato, sottolineando la sua determinazione a percorrere ogni via legale necessaria per ottenere il pieno riconoscimento della propria identità e delle sue origini.

Le Origini della Vicenda: Maria Luigia Biscardi e il Clan

La ricostruzione dei fatti, che precede l'attuale azione legale, riporta che Maria Luigia Biscardi entrò a far parte del Clan Celentano nel 1967. All'epoca, la donna era ancora minorenne e si esibiva con il nome d'arte di Brenda Bis. Secondo il suo racconto, una relazione si sarebbe sviluppata con Adriano Celentano, culminando in una gravidanza nel 1969. La Biscardi sostiene di aver comunicato la notizia della gravidanza al cantante, ma che, in seguito a ciò, sarebbe stata allontanata dal Clan.

Il suo contratto, sempre secondo la sua versione, sarebbe stato rescisso anticipatamente, estromettendola dal circuito professionale su cui aveva investito le sue aspirazioni.

Questa complessa vicenda ebbe già un precedente giudiziario nel 1975. In quell'anno, la madre di Segatori presentò un ricorso per il riconoscimento di paternità presso il tribunale di Roma. Tuttavia, il procedimento non giunse a una conclusione, venendo archiviato a causa della mancata comparizione della donna in tribunale. A quel tempo, Adriano Celentano reagì pubblicamente alle accuse, smentendo categoricamente il racconto di Maria Luigia Biscardi.

La Riapertura del Caso: Nuovo Ricorso e Accertamenti

Oggi, a distanza di decenni, Antonio Segatori ha deciso di riaprire il caso sul piano civile.

Assistito dai suoi legali, ha formalmente depositato un nuovo ricorso presso il Tribunale civile di Milano. L'obiettivo di questa iniziativa è ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità, un passo fondamentale per la sua richiesta di riconoscimento.

Il percorso legale prevede che il giudice possa valutare e disporre specifici accertamenti biologici, tra cui l'indispensabile test del Dna. Questo esame è considerato lo strumento più affidabile per stabilire la verità biologica in casi di paternità contestata. Segatori ha tenuto a precisare le motivazioni profonde dietro la sua azione, sottolineando che la sua richiesta non è animata da interessi di natura economica. Il suo desiderio primario è, piuttosto, quello di "conoscere la propria identità" e di veder riconosciuto il suo "diritto alla verità" sulle sue origini familiari. La vicenda, che ha già avuto risonanza giudiziaria in passato, torna così con forza all'attenzione sia del pubblico che delle istituzioni legali, promettendo nuovi sviluppi.