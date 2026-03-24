La serata televisiva del 22 marzo ha incoronato Rai1 vincitrice assoluta del prime time, grazie alla solida performance della serie ‘Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5’. La fiction, che si conferma un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano, ha catturato l'attenzione di 4.099.000 telespettatori, raggiungendo uno straordinario share del 25,3%. Questo risultato ha permesso alla rete ammiraglia di superare nettamente la concorrenza, consolidando la sua leadership nella fascia oraria più ambita.

I principali competitor della serata

Alle spalle del successo di ‘Imma Tataranni’, le altre emittenti hanno proposto i loro programmi di punta.

Su Canale5, lo speciale ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ ha registrato 1.851.000 telespettatori, con uno share del 14,9%, posizionandosi al secondo posto. Il Nove ha conquistato il terzo gradino del podio con ‘Che Tempo che fa’, che ha interessato 1.630.000 spettatori e ottenuto il 9,1% di share. Altri programmi hanno contribuito al panorama degli ascolti serali: ‘Le Iene presentano: Inside’ su Italia1 ha raggiunto 916.000 telespettatori e l'8,2% di share, mentre ‘Presadiretta’ su Rai3 ha totalizzato 923.000 telespettatori, pari al 5,1%.

Rai1 domina anche nel daytime e nell'access prime time

La forte presenza di Rai1 non si è limitata alla prima serata, ma ha caratterizzato anche altre fasce orarie cruciali.

Nel daytime, ‘Domenica In’ ha ottenuto un eccellente riscontro nella sua prima parte, con 2.528.000 telespettatori e un share del 21,8%. Nell’access prime time, la rete ammiraglia ha ulteriormente rafforzato la sua posizione: ‘Affari Tuoi’ ha attratto 4.919.000 telespettatori, con uno share del 24,9%. Su Canale5, ‘La Ruota della Fortuna’ ha raccolto 4.564.000 telespettatori e uno share del 23,1%. Questi dati evidenziano la costante solidità delle proposte di Rai1, capaci di attrarre un vasto pubblico sia nelle ore serali che in quelle preserali.

Il successo consolidato della fiction Rai

La straordinaria performance di ‘Imma Tataranni’ si inserisce in una tendenza più ampia che vede la fiction Rai protagonista indiscussa degli ascolti della domenica sera.

La serie, apprezzata per le sue trame e i suoi personaggi, aveva già dimostrato in precedenti appuntamenti di essere tra i titoli più amati e seguiti dal pubblico, consolidando la sua posizione tra le produzioni di punta della televisione italiana. Questa leadership costante conferma l'efficacia della strategia editoriale di Rai1 nel genere della fiction, garantendo un appuntamento fisso e di successo per milioni di spettatori.