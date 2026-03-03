Nuove emozioni e colpi di scena attendono i telespettatori di Tempesta d’amore nelle puntate in onda su Rete 4 da mercoledì 4 marzo a venerdì 13 marzo, ogni mattina alle 10:45. I riflettori saranno puntati su Greta, che dopo la sofferta rottura con Luis si troverà di fronte a importanti scelte professionali e sentimentali, mentre Maxi farà un’incredibile vincita al casinò appena inaugurato. Intanto, la tensione sale al Fürstenhof per i loschi piani di Sophia, che continua a manipolare il figlio Henry e a tramare per impadronirsi dell’hotel, coinvolgendo anche altri personaggi in un intricato gioco di potere.

Sullo sfondo, Lale fatica a superare il lutto per Theo e trova rifugio nei farmaci, mentre Michael riceve una notizia che potrebbe cambiare per sempre la sua vita sentimentale. E tra nuovi arrivi, vecchie conoscenze e relazioni che si intrecciano, ogni giorno riserverà sorprese inaspettate.

Greta torna in cucina, Maxi vince tutto e Miro si dichiara

La settimana si apre con Greta che, nonostante la recente inaugurazione del ristorante, decide di chiudere la sua relazione con Luis e di non lavorare più con lui, temendo di illuderlo. Il destino però le riserva una svolta: Markus le propone di tornare come chef al Fürstenhof. Dopo qualche tentennamento e una discussione accesa con Miro – che inizialmente si tira indietro, scatenando la rabbia di Greta – la giovane chef decide di accettare la proposta e riprendere in mano la cucina dell’hotel, accolta con entusiasmo da tutti.

In parallelo, il rapporto con Miro si fa sempre più intenso: dopo aver superato le sue paure, Miro confessa finalmente i suoi sentimenti a Greta e la bacia, suggellando l’inizio di una nuova storia d’amore, che i due decidono però di tenere ancora segreta. Sul fronte lavorativo, Werner presenta all’assemblea dei soci la proposta di Maxi di acquisire una catena di hotel, suscitando interesse e qualche dubbio, anche a causa di possibili ombre sulla Sparkfleet Resorts. Maxi intanto si distingue all’inaugurazione del casinò: supportata da Vincent, sbanca la roulette puntando tutto sul sette e vince una somma considerevole, diventando la protagonista della serata. Alla gioia per il successo si aggiunge però la crescente inquietudine per la tensione che percepisce in Henry, sempre più coinvolto nei giochi pericolosi della madre Sophia.

Sophia e la minaccia sul Fürstenhof, Michael e Lale tra addii e dolori

Sophia Wagner continua a muovere i fili dietro le quinte, costringendo Henry a collaborare nei suoi piani di riciclaggio e manipolando Maxi, che ignara della verità, si preoccupa per il giovane. La situazione si complica quando Maxi sorprende Henry in compagnia di Sophia e, non sapendo che si tratta della madre, inizia a sospettare che tra loro ci sia qualcosa di più. Henry si trova così a mentire a chi ama, sempre più schiacciato dal senso di colpa e dalle pressioni materne, con Sophia pronta a tutto pur di impadronirsi del Fürstenhof, anche a ricattare chiunque possa ostacolarla. Allo stesso tempo, i soci dell’hotel valutano l’acquisto dei resort Sparkfleet, ma Krüger, dopo aver scoperto possibili irregolarità, parte per Amsterdam per indagare più a fondo, mentre Sophia si mette sulle sue tracce per trovare materiale compromettente.

Nel frattempo, Lale è ancora tormentata dal dolore per la perdita di Theo e continua a procurarsi le pastiglie che le permettono di "vedere" il defunto. Decisa a lasciarsi alle spalle il lutto, Lale parte per Lubecca nella speranza che Theodor possa aiutarla. Sul fronte sentimentale, Michael si trova ad affrontare la fine della sua storia con Nicole, che gli scrive una lettera per comunicargli che non rinuncerà al musical e che tra loro è tutto finito. Il medico, deluso, si lascia consolare dagli amici e si trova ad accogliere in casa Fanny, la cugina di Erik appena arrivata in hotel, che si dimostra subito una presenza imprevedibile e sonnambula.

Nuovi arrivi e segreti al Fürstenhof: Fanny, Erik e una notte movimentata

L’atmosfera in hotel si anima ulteriormente con l’arrivo di Fanny, la cugina di Erik, che decide di partire per Lisbona lasciando la giovane ospite da Michael. Fanny si inserisce rapidamente nella vita del Fürstenhof, facendo nuove conoscenze e causando qualche piccolo incidente, come quello con Alexandra. Durante la notte, il suo sonnambulismo crea situazioni surreali, sorprendendo Michael che si trova svegliato da una manciata di terra in faccia. Intanto, Vincent si prepara a un appuntamento galante grazie a una app di incontri, mentre Erik sembra intenzionato a restare lontano dai guai della cugina. Nel frattempo, Sophia e Georg monitorano Krüger, pronti a tutto per proteggere i propri interessi.

Nella puntata precedente di Tempesta d’amore

Nell’episodio andato in onda martedì 3 marzo, Sophia ha rivelato a Henry di voler mettere le mani sull’hotel per impadronirsi anche del casinò, ma il giovane si è opposto con fermezza, rifiutando di collaborare ai suoi piani. Nel frattempo, Werner e Christoph hanno seguito gli ultimi preparativi per l’apertura del casinò, mentre Maxi ha cercato invano di capire la causa del malessere di Henry, che però, pur rassicurandola, ha evitato di rivelare la verità. L’inaugurazione del ristorante è stata un successo, ma la felicità di Greta è durata poco: rimasta sola con Luis, ha deciso di porre fine alla loro relazione, lasciando l’uomo senza parole e aprendo nuovi scenari sia nella sua vita professionale che sentimentale.