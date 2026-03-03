Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 marzo svelano che Erik accoglierà sua cugina Fanny al Fürstenhof. Michael ospiterà la giovane donna la quale si svelerà essere un'amante delle piante.

Henry si innamora di Maxi

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative agli episodi che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 marzo prendono il via dall'intenso amore che Henry comincerà a provare nei riguardi di Maxi. Quest'ultima capirà che il giovane prova qualcosa per lei, nonostante Henry cerchi di nascondere i suoi sentimenti.

Per proteggerla da Sophia, Henry incoraggerà Maxi a vendere le quote dell'albergo per rilevare quello dei suoi genitori.

Proprio quando Greta deciderà di concentrarsi sul suo nuovo lavoro in hotel dimenticando Miro, quest'ultimo la sorprenderà con una dichiarazione d'amore. La cuoca, dopo qualche dubbio, deciderà di intraprendere una relazione con Miro. L'uomo deciderà di fare alla sua amata una sorpresa romantica. Ma dopo una bella serata con la cuoca, Miro verrà colto dai ricordi della sua ex fidanzata.

Sophia trama contro i Saafeld

L'apertura del casinò supererà le aspettative dei Saafeld in quanto a successo. Intanto, Markus cercherà di convincere Alexandra e Christoph ad acquistare lo Sparkfleet Resorts, ma i due resteranno contrari.

Sophia ne approfitterà per fare leva sul loro orgoglio e trarne vantaggio. Alexandra alla fine accetterà di acquistare il resort ma non prima che Kruger valuti i benefici dell'acquisizione. Sophia, comprendendo che il suo piano è in pericolo, deciderà di corrompere Kruger affinché stia dalla sua parte e menta ai Saafeld.

Erik scoprirà che Fanny, sua cugina sta per fargli visita e spingerà Michael ad ospitarla. Il medico, oltre a scoprire che Nicole non farà ritorno poiché intenzionata a restare in America, avrà modo di conoscere Fanny la quale si rivelerà un'esperta di piante.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Greta comprendendo di essersi innamorata di Miro ha deciso di chiudere con Luis rinunciando anche all'aperta di un ristorante con lui, per questo ha deciso di ritornare all'hotel per riavere il suo lavoro.

La carriera di Nicole a Broadway prosegue alla grande, tanto che Michael ha cominciato a comprendere che la donna non ha intenzione di fare ritorno a casa. Infine Henry si è rifiutato di riappacificarsi con la madre Sophia.