Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 marzo svelano che Fanny si innamorerà perdutamente di Vincent, ma quest'ultimo sarà ignaro dei suoi sentimenti e la abbraccerà solo per allontanare un'altra ammiratrice.

Henry e Maxi si lasciano andare ai sentimenti

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo iniziano con il rifiuto di Henry ad una richiesta di appuntamento da parte di Maxi, la quale poco dopo vedrà il giovane in compagnia di altre ragazze.

I sentimenti di Henry per Maxi però diventeranno sempre più forti così il ragazzo la bacerà. Maxi però lo respingerà, convinta di essere solo presa in giro. Però, i due giovani riusciranno finalmente a chiarirsi e si lasceranno andare ai sentimenti.

Comprendendo che Nicole non tornerà, Michael deciderà di vendere il Caffè Liebling. Intanto il dottore continuerà ad ospitare Fanny, anche se la donna continuerà a soffrire di sonnambulismo. Poco tempo dopo, Fanny perderà la testa per Vincent, che però vedrà in compagnia di un'altra. Successivamente, senza sapere dei sentimenti che Fanny nutre per lui, Vincent la abbraccerà solo per allontanare un'altra ammiratrice. Erik, rientrato dal suo viaggio, sarà sorpreso nel vedere i cambiamenti della cugina che si prenderà una piccola soddisfazione.

Lale cede di nuovo alla dipendenza da farmaci

Nonostante gli incubi non lo lascino in pace, Miro non dirà nulla a Greta per non rovinare la loro relazione. Quando la cuoca scoprirà che il compagno le ha tenuto nascosto una cosa così importante, però resterà delusa.

Kruger terminerà la sua indagine sulla situazione degli Sparkfleet Resorts e la comunicherà ai Saafeld, mentre Sophia cercherà di indagare per scoprirne di più. Werner, intanto, nonostante le rassicurazioni di Kruger, avrà degli dubbi sull'acquisto e ciò potrebbe far fallire il piano di Sophia. Sarà Maxi a convincerlo a lanciarsi nella nuova impresa imprenditoriale.

Dopo un periodo a Lubecca, Lale tornerà a casa apparentemente più forte, ma in realtà non passerà molto prima che ricada nella dipendenza.

Disperata per la ricerca di denaro, alla fine Lale cadrà in una brutta tentazione.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Henry ha compreso di essersi innamorato di Maxi, ma ha cercato di tenerla lontana per non farla soffrire. Sophia, madre di Henry, intanto ha continuato a tessere la sua tela per togliere l'hotel ai Saafeld. Infine, Erik ha ricevuto la visita di sua cugina Fanny, giovane donna esperta di piante.