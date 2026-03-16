Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 marzo svelano che Lale avrà bisogno di denaro per pagare gli spacciatori e arriverà a vendere i suoi abiti, ma penserà addirittura di cedere le fede nuziali.

Sophia si avvicina a Maxi

Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 marzo prendono il via dal tentativo di Sophia di avvicinarsi a Maxi perché impedisca che il figlio lasci l'hotel, ma poi Henry finirà con il litigare con la madre durante un'escursione.

Sophia, vedendo la furia del figlio, gli prometterà di non girare più intorno a Maxi, ma poi Henry la vedrà piangere.

Greta e Miro proveranno a riavvicinarsi ma poi un gesto della cuoca farà indispettire l'uomo.

Lale avrà difficoltà a trovare il denaro per pagare gli spacciatori e finirà per vendere i suoi vestiti e penserà di cedere anche le sue fedi nuziali. Quando scoprirà che la fondazione di Theo ha ricevuto una grossa somma di denaro, deciderà di appropriarsene.

Lale vuole disintossicarsi

Il comportamento di Lale desterà i sospetti di Miro che ne parlerà con Christoph. Lale per questo si infurierà, ma poi deciderà di disintossicarsi. Visti i risultati negativi si rivolgerà a Michael ma a casa sua troverà Fanny, che aiuterà inaspettatamente la personal trainer.

Katja penserà di organizzare una rappresentazione teatrale per il compleanno di Markus e cercherà di coinvolgere Vincent. Quest'ultimo, dopo qualche titubanza, alla fine accetterà di partecipare.

Yvonne sorprenderà Erik accettando di partecipare ad una serata al casinò, e il risultato di questa serata sarà sorprendente. In seguito ad uno scontro con Markus, Christoph deciderà di non acquisire più i Resort, ma Sophia, correndo ai ripari, farà leva sulla sua vanità per convincerlo a ripensarci.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Maxi e Henry, dopo qualche titubanza, si sono abbandonati ai sentimenti. Fanny ha perso al testa per Vincent, ma quest'ultimo non sa nulla dei sentimenti che la cugina di Erik prova per lui.

Miro ha continuato a tenere nascosti i suoi incubi a Greta e la cuoca è rimasta delusa dal silenzio del suo fidanzato. Lale, invece, dopo il viaggio a Lubecca è caduta di nuovo nella tossicodipendenza.