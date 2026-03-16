La puntata di ‘Domenica In’ si è conclusa con un momento particolarmente vivace che ha visto protagonista Teo Mammucari. Durante i saluti finali, il conduttore ha fatto irruzione in studio con un cartello con la scritta “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima”, attirando l’attenzione di Mara Venier e degli altri presenti. Mammucari ha utilizzato il cartello per coprire il volto di Pino Strabioli, suscitando la reazione divertita della conduttrice.

Il gesto di Mammucari e la reazione in studio

Teo Mammucari, noto per la sua verve e spontaneità, ha sventolato il cartello durante i saluti, portando scompiglio tra gli ospiti e la stessa Mara Venier.

La conduttrice ha reagito con ironia, rivolgendosi a Mammucari con la frase: “Tu sei un pirla…”, mentre il pubblico assisteva divertito alla scena. Il momento ha sottolineato ancora una volta la capacità del programma di alternare emozione e leggerezza, lasciando spazio anche a improvvisazioni che coinvolgono tutto lo studio.

Un finale sopra le righe per ‘Domenica In’

La presenza di Mammucari ha contribuito a rendere il finale della puntata particolarmente movimentato. Il suo intervento ha suscitato reazioni tra gli altri ospiti e ha messo alla prova la conduzione di Mara Venier, che ha comunque mantenuto il controllo della situazione con la sua consueta ironia. Il pubblico ha così potuto assistere a un epilogo insolito, che conferma la natura imprevedibile e coinvolgente di ‘Domenica In’.

La trasmissione si è chiusa tra sorrisi e applausi, offrendo uno spaccato autentico dello spirito che anima il programma domenicale di Rai 1.