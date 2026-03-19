Il settore televisivo è in trasformazione. Tivùsat, piattaforma satellitare gratuita, annuncia la disattivazione nei prossimi mesi delle smart card “tiger”, prime soluzioni di accesso condizionato. La decisione non è di Tivùsat, ma deriva dalla scelta industriale del fornitore che ha cessato il servizio. Tivùsat guida gli utenti verso tecnologie più moderne, per garantire qualità, sicurezza e innovazione nella visione satellitare.

Nuove smart card e sistemi Merlin

La dismissione delle smart card “tiger” inizierà a marzo 2026 e si concluderà entro il 2028.

Interessati modelli azzurri, oro, grigi, professionali, RAI e speciali. Cesseranno di funzionare per l’interruzione del supporto tecnico.

Per evitare l’oscuramento, Tivùsat invita gli utenti con smart card “tiger” a passare ai sistemi Merlin. È necessario acquistare decoder o CAM compatibili e la relativa smart card Tivùsat. La piattaforma offre strumenti informativi e assistenza per la transizione.

Tivùsat: fondazione e tecnologia

Fondata nel 2009 da Rai, Mediaset e Telecom Italia Media, Tivùsat garantisce accesso gratuito ai canali italiani nelle aree con digitale terrestre debole. La tecnologia “tiger”, pionieristica per l’accesso condizionato, è superata dalle nuove piattaforme Merlin, che supportano l’alta definizione e proteggono dalla pirateria.

Con circa tre milioni di famiglie italiane, Tivùsat assicura la continuità di accesso ai canali digitali. Questo aggiornamento riflette la trasformazione europea per mantenere alti standard di servizio e sicurezza della TV satellitare gratuita.