Tommy Cash, in visita a San Marino, ha reso un contributo pubblico all'Italia ballando sulle note di Sal Da Vinci e il suo brano vincitore a Sanremo 2026, Per sempre sì. L'esibizione registrata in un video virale, anticipa il debutto del cantante napoletano all'Eurovision.

Tommy Cash, il tributo a Sal Da Vinci

Il rapper e performer estone Tommy Cash, atteso tra gli ospiti alla finale per decretare il concorrente di San Marino all'Eurofestival di sabato 7 marzo, é tornato a catalizzare l'attenzione mediatica.

In vista del San Marino Song Contest 2026, l'artista ha pubblicato sul suo account Instagram e sul profilo personale attivo su TikTok un video dove si esibisce sulle note di “Per sempre sì”, il brano con cui Sal Da Vinci ha vinto l’ultimo Festival di Sanremo, diventando virale nel giro di poche ore.

Il cantante, popolare a livello internazionale anche per il brano “Espresso Macchiato”, con cui é stato rappresentante dell’Estonia all’Eurovision 2025 arrivando terzo, è anche noto per dettare tendenze in rete dai temi eccentrici e controversi, che muovono polemiche di risonanza internazionale.

Da Vinci é atteso all'Eurofestival

Nel frattempo, ancora prima di rappresentare l'Italia all'Eurofestival, Sal Da Vinci riscuote successo con la sua canzone sanremese, che é tra i pezzi che registrano più ascolti in streaming nella Top20 su Spotify Italia e su Spotify Global nel mondo.

Prima del successo sanremese, ha dominato le classifiche con il brano "Rossetto e caffè". Nella sua carriera vanta collaborazioni di prestigio, tra cui un intero album scritto con Renato Zero.