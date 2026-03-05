Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne in onda prossimamente su Canale 5 rivelano una serie di addii nel parterre over, con le ultime registrazioni negli studi romani che segneranno svolte importanti per diversi protagonisti. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito, alcuni volti storici sceglieranno di lasciare la trasmissione: ci sarà chi troverà l’amore e uscirà mano nella mano con il proprio compagno, e chi invece, deluso, preferirà allontanarsi da solo per ricominciare altrove. Sabrina deciderà di chiudere la sua esperienza per riprendere in mano la propria vita lontano dalle telecamere, una scelta che verrà condivisa anche da Elisabetta.

Sebastiano, invece, lascerà il programma dopo la decisione della dama toscana, sua ex, mentre Atlanta coronerà il suo percorso uscendo insieme a Lanfranco, con cui troverà un’intesa tale da portarli a lasciare lo studio come coppia.

Elisabetta e Sebastiano lasciano Uomini e Donne separati

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne verrà mostrata una svolta inattesa nel parterre over, con un clima carico di scelte definitive e tensioni improvvise. Elisabetta annuncerà la decisione di prendersi una pausa dal programma: non un addio, ma uno stop necessario, perché sentirà di non essere nelle condizioni emotive giuste per continuare il percorso senza rischiare di creare fraintendimenti. La sua uscita spingerà anche Sebastiano a lasciare lo studio, convinto che senza di lei la sua permanenza non avrebbe più un senso reale.

Parallelamente, l’atmosfera si accenderà attorno a Marina, protagonista di un confronto particolarmente duro con Tina Cipollari e Gianni Sperti: le critiche degli opinionisti faranno esplodere la tensione, portando la dama a lasciare lo studio visibilmente scossa e agitata, in una scena destinata a far discutere.

Sabrina va via da sola, Atlanta e Lanfranco lasciano Uomini e Donne insieme

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, il parterre over sarà scosso da nuovi addii e da momenti di forte tensione. Sabrina deciderà di lasciare il programma da sola, consapevole che il suo percorso sia arrivato alla conclusione e determinata a ritrovare serenità lontano dalle dinamiche televisive. A contrasto con la sua scelta solitaria, Atlanta e Lanfranco vivranno invece un epilogo romantico: dopo settimane di conoscenza e un’intesa cresciuta passo dopo passo, saluteranno tutti con emozione e usciranno dallo studio mano nella mano, pronti a proseguire la loro storia fuori dalle telecamere.

In questa registrazione risulteranno assenti Edoardo e Paola, lasciando in sospeso l’evoluzione della loro situazione. Ci sarà poi spazio per le vicende di Cinzia, mentre Mario continuerà a non essere presente in studio. La dama verrà messa sotto pressione da Tina Cipollari, che porterà alla luce un video circolato nei giorni precedenti in cui Cinzia ballava in un locale accanto a una locandina di Uomini e Donne. La clip scatenerà un confronto acceso, con toni duri e un clima sempre più teso. A seguire, torneranno al centro studio Alessio e Deborah, ma senza alcun passo avanti: tra i due prevarrà ancora una volta la discussione, lasciando il loro rapporto fermo esattamente al punto di partenza.