Le puntate di Uomini e Donne registrate l’11 marzo mostreranno il ritorno in studio di due dame molto attese del parterre over: Sabrina Zago ed Elisabetta Gigante. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni rivelano che il loro rientro riaprirà dinamiche rimaste in sospeso e darà nuova linfa a tensioni e confronti che il pubblico ritroverà nelle prossime messe in onda su Canale 5. Nei nuovi appuntamenti in onda su Canale 5, Elisabetta spiegherà di essersi sentita con Sebastiano una volta usciti dal programma.

Elisabetta torna a Uomini e Donne

Nelle puntate che vedremo prossimamente, Elisabetta Gigante racconterà di essersi risentita con Sebastiano Mignosa durante la loro assenza dal programma, ma definirà quel tentativo di riavvicinamento come tempo sprecato. La dama rivelerà invece che Stefano, uno dei cavalieri, l'ha cercata più volte mentre era fuori, mostrando un interesse che potrebbe aprire nuovi scenari. Sebastiano, invece, non tornerà in studio, lasciando la sua posizione in sospeso. Il clima si farà teso quando Marina entrerà in contrasto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. La dama ha contattato Davide per scusarsi del modo in cui si erano lasciati, ma quel gesto scatenerà una discussione accesa che coinvolgerà l’intero studio.

Nel frattempo, anche Sabrina Zago tornerà a Uomini e Donne e riprenderà la sua frequentazione proprio con Davide, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alla situazione.

Rosanna chiude con Alessio, nessuna novità su Gemma Galgani

Le anticipazioni rivelano anche che Rosanna Siino prenderà una decisione definitiva: chiuderà la conoscenza con Alessio Pili Stella, mentre quest'ultimo sceglierà di proseguire con Deborah, con cui sembrerà esserci ancora margine per costruire qualcosa. Una scelta netta che confermerà la volontà della dama di non trascinare rapporti che non la convincono più. Sorprenderà invece il totale silenzio su Gemma Galgani: nelle puntate tratte da questa registrazione non si parlerà né di lei né delle recenti dichiarazioni di Giorgio Manetti.

Un’assenza che potrebbe preludere a un ritorno più forte nelle prossime registrazioni, oppure a un momento di pausa prima di nuovi sviluppi. Intanto, nel trono classico, si verificherà un momento di forte tensione: Ciro e Matteo arriveranno a un passo dallo scontro fisico e verranno separati prima che la situazione degeneri. Secondo le indiscrezioni trapelate, è plausibile che l’acceso litigio non verrà mandato in onda. Subito dopo l’episodio, Sara non si sentirà bene, aggiungendo ulteriore preoccupazione a una registrazione già particolarmente movimentata.