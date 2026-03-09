Le prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, ruoteranno soprattutto attorno al percorso di Cinzia Paolini, protagonista di un acceso confronto al centro dello studio con Tina Cipollari. Nel frattempo, Mario Lenti continuerà a essere assente, alimentando ulteriori interrogativi sul suo percorso. Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito e relative alle riprese del 3 marzo, una coppia del trono over lascerà la trasmissione: si tratterà di Atlanta e Lanfranco, che decideranno di abbandonare insieme il programma.

Sul fronte del trono classico, Sara Gaudenzi arriverà al limite della sopportazione ed esploderà contro i suoi corteggiatori dopo l’ennesima discussione. Resterà invece avvolto nel mistero il percorso di Ciro Solimeno: il tronista campano sarà assente per la seconda registrazione consecutiva, ma in studio non verrà fornita alcuna spiegazione sul motivo della sua mancata presenza.

Cinzia sotto accusa mentre Mario resta assente

Le prossime puntate del dating show di Maria De Filippi avranno un fulcro ben preciso: Cinzia Paolini. Con Mario Lenti ancora assente, la dama si ritroverà da sola al centro dello studio mentre Tina Cipollari la incalzerà con un attacco frontale. L’opinionista mostrerà infatti un video circolato negli ultimi giorni, in cui Cinzia balla in un locale accanto a una locandina di Uomini e Donne.

L’atmosfera si farà tesa in pochi istanti, con la dama costretta a difendersi da accuse e sospetti sempre più pressanti. Nel trono classico, invece, la situazione precipiterà per Sara. Dopo una discussione accesa con Matteo avvenuta nel suo camerino, la tronista entrerà in studio visibilmente provata. A quel punto si rivolgerà ai suoi corteggiatori con un discorso diretto e senza filtri, accusandoli di non essere mai soddisfatti e di trascinarla in una dinamica che non riesce più a sostenere.

Atlanta e Lanfranco lasciano Uomini e Donne insieme

Ci saranno anche momenti romantico per il trono over: Atlanta e Lanfranco, dopo poche settimane di conoscenza, i due protagonisti del parterre decideranno di lasciare il programma insieme per vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere.

Mano nella mano, emozionati, saluteranno lo studio tra gli applausi del pubblico. Sul fronte opposto, resta il caso di Ciro Solimeno. Il tronista sarà assente per la seconda registrazione consecutiva, mentre in studio comparirà una corteggiatrice. Nessuna spiegazione, nessun aggiornamento: solo un silenzio che alimenta dubbi e domande.