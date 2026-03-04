Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano nuovi sviluppi riguardo alle dinamiche del parterre over. Le informazioni, diffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo sito e il suo profilo Instagram, riguardano la registrazione effettuata martedì 17 febbraio e coinvolgono nuovamente Mario e Cinzia, già protagonisti di recenti tensioni in studio. Secondo quanto riportato, nelle prossime puntate in onda su Canale 5 i due partecipanti torneranno al centro dell’attenzione, ma in circostanze differenti. Mario, il cavaliere pugliese, non avrebbe preso parte alla registrazione, mentre Cinzia si sarebbe presentata regolarmente.

La sua presenza, però, avrebbe generato un nuovo momento di forte tensione, al punto che la dama sarebbe stata invitata a lasciare lo studio. Inoltre, Maria De Filippi avrebbe manifestato irritazione dietro le quinte. La conduttrice non avrebbe gradito che Cinzia si fosse presentata alla registrazione nonostante l’assenza del signor Lenti, circostanza che avrebbe contribuito a complicare ulteriormente la gestione della puntata.

Cinzia invitata a lasciare Uomini e Donne, Mario assente in studio

Nella puntata che andrà in onda, il segmento dedicato al trono over si aprirà riprendendo la situazione rimasta in sospeso tra Mario Lenti e Cinzia Paolini. Verrà spiegato che Mario risulterà nuovamente assente per motivi di lavoro, circostanza che lascerà Cinzia come unica protagonista al centro dello studio.

La dama tornerà così a essere oggetto di critiche da parte degli opinionisti e di alcuni presenti, con Tina Cipollari e Gianni Sperti che sosterranno ancora una volta la necessità di un suo abbandono del programma. Secondo quanto emergerà in puntata, Cinzia continuerà infatti a dichiarare di essere in trasmissione esclusivamente per Mario, mentre il cavaliere non ha mai manifestato alcuna intenzione di lasciare il programma né di uscire in coppia con lei. Da questa divergenza nascerà un nuovo momento di tensione, ma nonostante le pressioni e il clima acceso, la dama rimarrà seduta al suo posto senza accennare ad allontanarsi.

Maria De Filippi si sarebbe infuriata dietro le quinte

Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, la puntata mostrerà anche un retroscena legato alla gestione del caso Cinzia.

Le informazioni trapelate riferiscono che la registrazione in questione sarebbe durata insolitamente poco, circa un’ora, a causa di una forte irritazione manifestata da Maria De Filippi dietro le quinte. La conduttrice, stando alle indiscrezioni, non avrebbe gradito la presenza di Cinzia in studio, poiché la dama non avrebbe dovuto partecipare alla registrazione in assenza di Mario. Questa circostanza avrebbe contribuito a creare un clima teso e a determinare una chiusura anticipata dei lavori, con un impatto diretto sulla struttura della puntata che verrà poi trasmessa.