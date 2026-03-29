Domenica 29 marzo si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne. Nelle puntate che andranno prossimamente in onda su Canale 5 ci saranno graditi ritorni nel parterre e una coppia lascerà lo studio insieme. Le indiscrezioni trapelate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito rivelano che la registrazione sarà ricca di movimenti, rientri inattesi e decisioni di coppia che potrebbero cambiare gli equilibri del trono over. Tra le novità più rilevanti ci sarà il ritorno di Cristina Tenuta, l’arrivo in studio di Guido e Federica come ospiti speciali e la scelta definitiva di Paolo e Paola, pronti a lasciare il programma.

Cristina Tenuta torna a Uomini e Donne

Cristina Tenuta tornerà nel parterre femminile con l’intenzione dichiarata di rimettersi in gioco. La dama, assente da qualche tempo, farà il suo ingresso in studio con un atteggiamento deciso e una nuova apertura verso la conoscenza. Le anticipazioni rivelano che scenderà per un cavaliere del parterre, il quale accoglierà con entusiasmo il suo ritorno. L’uomo si dirà colpito dalla sorpresa e deciderà di iniziare una frequentazione con lei, aprendo così un nuovo filone narrativo che potrebbe diventare centrale nelle prossime puntate. Il rientro di Cristina potrebbe inoltre generare reazioni nel parterre, soprattutto tra chi in passato aveva mostrato interesse per lei o aveva avuto con lei confronti accesi.

Le dinamiche interne, come spesso accade, potrebbero accendersi rapidamente, rendendo il suo ritorno uno dei momenti più attesi della settimana.

Guido e Federica ospiti in studio, Paolo e Paola vanno via insieme

Tra gli ospiti della registrazione ci saranno anche Guido e Federica, una delle coppie più solide nate negli ultimi mesi. I due torneranno in studio per aggiornare il pubblico sulla loro relazione, che continuerà a procedere nel migliore dei modi. Racconteranno che la loro storia sarà sempre più seria e che staranno già progettando un passo importante: la convivenza. Secondo le anticipazioni, Guido ha già lasciato un acconto per una casa che la coppia avrà visitato insieme. Come gesto simbolico, porterà in studio un portachiavi destinato alle chiavi del loro futuro nido d’amore.

Un dettaglio che emozionerà il pubblico e che confermerà quanto la loro relazione sia cresciuta dopo l’uscita dal programma. La registrazione vedrà protagonisti anche Paolo e Paola, che decideranno di lasciare insieme Uomini e Donne. La scelta, però, non sarà immediata né priva di tensioni. Paola metterà Paolo davanti a una decisione chiara: lei sarà pronta a uscire comunque, anche da sola, e gli farà capire che spetterà a lui decidere se seguirla o meno. Paolo inizialmente apparirà incerto, quasi combattuto tra il desiderio di continuare il percorso in studio e la volontà di non perdere la dama. Dopo un momento di esitazione, sceglierà di alzarsi e lasciare il programma insieme a lei. Un’uscita che sorprenderà il pubblico e che potrebbe aprire a nuovi sviluppi fuori dalle telecamere.