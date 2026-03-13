La notizia era nell'aria da giorni, ma ora è ufficiale: Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati. L'annuncio della rottura è stato dato da entrambi i protagonisti di Uomini e donne con un comunicato congiunto: i due hanno parlato di divergenze caratteriali e di un addio deciso di comune accordo e senza malumori.

La conferma delle voci degli ultimi giorni

La storia tra Flavio e Nicole è finita e sono stati loro stessi a confermarlo con un comunicato che è apparso sui loro profili Instagram il 13 marzo.

"Abbiamo deciso, di comune accordo, di proseguire le nostre strade separatamente.

Dopo un primo periodo in cui stavamo bene, ci siamo resi conto che non riuscivamo più a trovare un equilibrio. Questa decisione l'abbiamo presa in serenità e nel rispetto reciproco, che continuerà ad esserci. Grazie al programma e a chi ci ha dimostrato affetto", si legge nel messaggio che il tronista e la corteggiatrice di U&D hanno pubblicato sui social poco tempo fa.

Il percorso e la scelta a U&D

Flavio e Nicole si sono conosciuti negli studi di U&D lo scorso autunno: la loro frequentazione davanti alle telecamere è durata circa tre mesi ed è stata piuttosto altalenante.

Quando ha capito che il suo cuore lo portava verso la corteggiatrice milanese, il tronista ha concluso il suo percorso con una scelta romantica: i due si sono fidanzati a metà dicembre, ma per circa un mese si sono vissuti lontano da occhi indiscreti nel rispetto delle regole del programma.

La coppia è uscita allo scoperto all'inizio di gennaio, ovvero dopo la messa in onda dell'ultima puntata del dating-show alla quale hanno partecipato.

L'intervista a Verissimo e la rottura

Verso fine gennaio Flavio e Nicole sono stati a Verissimo e hanno parlato del bel periodo che stavano vivendo, dell'intesa che avevano scoperto di avere lontano dalle telecamere e dei loro progetti per il futuro.

A febbraio, però, i fan di U&D hanno iniziato a parlare di una possibile crisi in corso perché i due non si sono più fatti vedere insieme e hanno cominciato ad ignorarsi anche sui social.

Oggi, 13 marzo, un comunicato congiunto ha confermato che la relazione nata in tv è finita per incompatibilità.