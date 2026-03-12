Mercoledì 11 marzo negli studi Elios è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, Matteo Stratoti è andato su tutte le furie quando ha capito che Sara Gaudenzi ha baciato in esterna sia lui che il "rivale" Alessio Rubeca. Durante il botta e risposta fra i due pretendenti, è stato chiamato in causa anche Ciro Solimeno (compago di trono di Sara).

U&D: malore per Sara Gaudenzi nel post registrazione

L'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha diffuso sul sul blog le anticipazioni legate alla nuova registrazione di U&D.

Il trono di Sara Gaudenzi è stato il grande protagonista, poiché la tronista ha deciso di portare in esterna sia Alessio che Matteo e li ha baciati entrambi. Una volta tornati in studio, Stratoti ha dato in escandescenza al punto da inveire contro il "rivale in amore". Nel momento in cui Ciro Solimeno ha preso le difese di Alessio, Matteo ha iniziato ad insultare anche il tronista dicendogli di non mettere bocca in ciò che non gli riguarda. Solamente l'intervento di Maria De Filippi ha evitato che la lite tra Matteo e Ciro finisse in rissa. Come se non bastasse, per la tensione che si è venuta a creare all'interno del dating show Sara ha avuto un lieve malore causato dallo stress.

La reazione degli utenti del web

Gli spoiler legati alla nuova puntata di U&D non sono passati inosservati agli utenti di X, tanto che in molti hanno deciso di esprimere una loro opinione su quanto accaduto tra Alessio, Matteo e Ciro.

Un utente ha affermato: "Io davvero non capisco come faccia Sara a tenere nel parterre uno come Matteo". A fare eco ci ha pensato un altro utente: "Ma se una ragazza è sul trono per conoscere diversi spasimanti, perché Matteo si scalda tanto? Non lo conosceva il programma? Per quanto questo trono non mi piaccia, spero che lei lo elimini". Un utente ha commentato: "Spero che la redazione mandi in onda la rissa sfiorata per far vedere a tutta Italia chi è Matteo". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Il trono di Sara è molto complicato. Spero che Alessio la molli". Infine c'è anche chi ha detto: "Io credo che Sara stia solamente perdendo tempo là dentro. Palese che non sia interessata a nessuno dei due tra Matteo e Alessio".