Le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne registrate martedì 17 marzo e diffuse da Lorenzo Pugnaloni hanno offerto un quadro molto movimentato di ciò che vedremo prossimamente su Canale 5. La registrazione ha portato in studio nuovi ingressi, chiarimenti dietro le quinte, eliminazioni improvvise e scelte che hanno modificato gli equilibri del parterre. La giornata si è accesa fin da subito con il percorso di Elena, ma i momenti più attesi hanno riguardato Alessandro, trattenuto in studio da Gloria, e Ciro, che ha vissuto un nuovo capitolo dopo le tensioni delle ultime settimane.

Elena ha ricevuto l’esclusiva da Massimo: Tina è intervenuta

La registrazione è iniziata con Elena, che è uscita con Massimo, nuovo arrivato nel parterre. Lui le ha già dato l’esclusiva, mentre lei ha preferito mantenere aperta la possibilità di conoscere altri uomini. Massimo le ha inviato un grande mazzo di rose e un altro corteggiatore è arrivato direttamente in studio. Tina Cipollari è intervenuta duramente, criticando Elena per aver accettato numeri e attenzioni da più cavalieri, tra cui Antonio. Nel frattempo, Nicola ha proseguito la conoscenza con Giada, ma lei si è lamentata del suo atteggiamento troppo possessivo. Per lui è scesa una nuova dama e lui ha deciso di farla restare.

Alessandro resta per Gloria, Ciro ha chiuso con Ale e si è riavvicinato a Martina

Uno dei momenti più commentati ha riguardato Alessandro, che stava uscendo con Marta e aveva manifestato l’intenzione di lasciare il programma. Gloria Nicoletti lo ha fermato, dichiarando apertamente di volerlo conoscere. La richiesta della dama lo ha convinto a rimanere in studio, aprendo una nuova possibilità tra loro. Sul fronte Ciro, le anticipazioni hanno confermato quanto Pugnaloni aveva anticipato: dopo la discussione dell’ultima registrazione, il cavaliere ha raggiunto Martina in camerino per chiarire. Non c’è stato nessun bacio, ma un abbraccio che ha segnato un riavvicinamento. In studio, invece, Alessia Antonetti si è eliminata e Ciro l’ha lasciata andare senza opporsi. A quel punto ha dichiarato che la sua scelta si sarebbe giocata tra Martina ed Elisa.