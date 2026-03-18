Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 30 marzo al 3 aprile 2026 rivelano che Alberto Palladini si mostrerà senza scrupoli nei confronti del figlio Gianluca, al punto da prendere una decisione del tutto inaspettata in merito al suo legame affettivo con Anna.

Intanto Nunzia accuserà un malore che la farà finire in ospedale in condizioni preoccupanti mentre Renato cercherà di convincere Raffaele a non andare via da Napoli durante il periodo pasquale.

Alberto senza scrupoli: anticipazioni Un posto al sole 30 marzo-3 aprile 2026

Alberto scoprirà che Anna ha scelto di lasciare Napoli e non la prenderà per niente bene: l'avvocato cercherà in tutti i modi di bloccare la partenza della donna, avendo compreso di non voler rinunciare affatto a lei.

Alberto, quindi, si recherà dalla donna e le imporrà di troncare ogni tipo di rapporto con suo figlio Gianluca. La donna accetterà la richiesta di Alberto e nel dare la notizia a Gianluca finirà per spezzargli il cuore, lasciandolo visibilmente senza parole.

Malgrado l'imminente partenza da Napoli, Anna e Alberto si prometteranno di frequentarsi e di portare avanti in gran segreto questa loro storia d'amore.

Alberto si mostrerà così senza scrupoli e spietato nei confronti del figlio, finendo per ingannarlo, tenendolo all'oscuro di tutto.

Nunzia grave in ospedale nei nuovi episodi di Un posto al sole di aprile

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole in programma su Rai 3 fino al 3 aprile, inoltre, rivelano che Eduardo e gli Esposito organizzeranno una nuova rapina da portare avanti, ignari del fatto che Grillo sia sulle loro tracce.

Roberto e Marina, invece, decideranno di partire da soli per una breve vacanza che possa permettergli di ritrovare un po' di serenità.

Anche Raffaele si dirà pronto a lasciare Napoli per qualche giorno, così da trascorrere il periodo delle feste di Pasqua con Ornella.

La reazione di Renato, però, non sarà delle migliori e cercherà in tutti i modi di convincere Raffaele a non partire.

Nunzia, invece, finirà in ospedale in gravi condizioni: la ragazza verrà accompagnata da Clara, fortemente spaventata da ciò che sta succedendo.