Le anticipazioni di Un Posto al sole annunciano momenti di forte turbamento per padre e figlio, entrambi travolti da un sentimento logorante verso la stessa donna. Nella puntata in onda lunedì 30 marzo alle 20:50 su Rai 3, Alberto e Gianluca vivranno ore di profonda inquietudine a causa di Anna. Mentre l’avvocato Palladini scoprirà che la restauratrice sta per lasciare Napoli, Gianluca troverà conforto sfogandosi con Rossella, incapace di interpretare i segnali contrastanti ricevuti dalla ragazza.

Alberto vuole rivedere Anna

Alberto continuerà a ripensare ai momenti di passione vissuti con Anna.

Negli episodi già andati in onda, infatti, l’avvocato Palladini si è lasciato travolgere da un incontro fugace con la fidanzata di suo figlio, Gianluca. Un errore che ora lo tormenta, perché Alberto non riesce a togliersi dalla mente la giovane restauratrice. Per lui sarà un colpo durissimo scoprire che Anna ha deciso di lasciare Napoli per sempre. Una notizia che lo spingerà a non arrendersi: il socio di Niko Poggi vorrà rivederla ancora una volta, incapace di accettare la sua partenza improvvisa. Le anticipazioni della soap non chiariscono se tra i due possa scattare nuovamente la passione o se, questa volta, non accadrà nulla. Le trame non rivelano nemmeno se Anna lascerà davvero il capoluogo campano o se, travolta dai sentimenti, potrebbe cambiare idea all’ultimo istante.

Gianluca si sfoga con Rossella

Nel frattempo, Gianluca sarà sempre più teso e amareggiato per la fine della sua storia con Anna, che dopo essersi lasciata travolgere dalla passione con Alberto ha interrotto ogni rapporto con lui. È importante ricordare che è stato proprio l’avvocato Palladini, dopo aver intuito che la restauratrice stava prendendo in giro suo figlio tradendolo con lui, a chiederle di allontanarsi per evitare ulteriori sofferenze. Il giovane Palladini, ignaro di tutto, cercherà conforto nella sua ex fidanzata Rossella Graziani, che ascolterà i suoi sfoghi sentimentali offrendogli comprensione e una spalla su cui appoggiarsi. Gianluca, però, resterà ancora all’oscuro del ruolo avuto da suo padre in questa dolorosa rottura e non immaginerà minimamente che Alberto sia una delle cause principali della fine della sua relazione con Anna.