Le anticipazioni delle trame di Un posto al sole ci parlano di ricchi colpi di scena a Palazzo Palladini. Le puntate andranno in onda da lunedì 9 marzo e fino al 16 marzo. La settimana di Un posto al sole si aprirà con Gianluca sempre più coinvolto Anna. Lui non sa cosa sta passando la ragazza ma, nel frattempo, la vicinanza tra i due cresce.

Un posto al sole, le trame: il tormento di Alberto

Alberto si rende conto di provare qualcosa per lei e avrà dei grossi sensi di colpa. Diego, nel frattempo, non vuole trasferirsi temporaneamente dal padre, ma Raffaele insiste molto.

Non si accorge delle problematiche che sta vivendo Ornella. Ornella sta vivendo un momento molto particolare a livello personale, che smuove gli equilibri della famiglia. Mariella, decisa a voler dare una lezione a Massimo, flirta sull'app di incontri, Cerruti teme che la situazione stia sfuggendo di mano e le dice di controllarsi.

Greta torna a casa, dimessa dall'ospedale: Roberto è molto felice. Ci sarà però una richiesta della donna a mettere nei guai l'uomo: si riapriranno vecchie ferite e la situazione tra i due precipiterà. L'inattesa richiesta di Greta crea crisi non solo in Roberto, ma anche in Cristina, che non si trova più bene con i genitori. Marina proverà a mediare, ma si arriverà ad un vero e proprio scontro.

Un ritorno inatteso per le Cirillo

Anna si comporta in modo strano: sembra nascondere qualcosa. Cosa c'è in ballo con Alberto? Diego, Ida e Joseph, alla fine, si trasferiscono dal padre. Ci sono speranze per un nuovo equilibrio familiare. La situazione di Edoardo precipita: vorrebbe cambiare vita, ma ormai da tutti è additato come un criminale. Giulia proverà a farlo ragionare, ma senza risultati. Ornella sosterrà il test di spagnolo e, proprio all'esame, conoscerà nuovi amici.

Le trame di Un posto al Sole si chiudono con l'agitazione di Manuela per il matrimonio. Non solo: un ritorno inatteso sconvolge le gemelle Cirillo. Marina vuole aiutare Cristina, molto provata per gli scontri all'interno della sua famiglia. Per aiutarla, chiederà il consiglio di Filippo e di Serena. Eduardo, ormai, sembra avviarsi verso una strada molto pericolosa.