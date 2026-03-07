Le anticipazioni di Un posto al sole per le puntate in onda dal 9 al 13 marzo 2026 rivelano sviluppi particolarmente delicati per Alberto, sempre più coinvolto in una situazione emotivamente esplosiva che rischia di compromettere il rapporto con suo figlio Gianluca. Dopo il momento di tensione visto in puntata, l’uomo finirà per lasciarsi andare a un gesto che cambierà gli equilibri tra i personaggi: il bacio con Anna.

Un posto al sole: Alberto travolto dall’attrazione per Anna

La presenza di Anna continuerà a destabilizzare Alberto. Nonostante il tentativo di mantenere le distanze, l’avvocato si renderà conto di non riuscire più a ignorare l’attrazione che prova per la ragazza.

La situazione diventerà sempre più complicata, soprattutto perché tra Anna e Gianluca sembra essere nato un legame sempre più intenso.

Questo triangolo emotivo porterà Alberto a vivere un momento di forte confusione. Da un lato sentirà il peso delle responsabilità nei confronti del figlio, dall’altro farà sempre più fatica a controllare i propri sentimenti.

Il bacio che cambia tutto

Il punto di svolta, stando agli spoiler, arriverà quando Alberto e Anna si ritroveranno di nuovo vicini e finiranno per lasciarsi andare alla passione. Quel bacio, inatteso e carico di tensione, segnerà una svolta nelle dinamiche della storia.

Subito dopo, però, l’uomo sarà travolto dal rimorso. Il pensiero di aver tradito la fiducia di Gianluca lo metterà in crisi, alimentando un conflitto interiore che lo accompagnerà nelle puntate successive.

La paura di perdere Gianluca

A rendere tutto ancora più difficile sarà proprio il rapporto con Gianluca. Il ragazzo continuerà a vedere Anna come una figura importante nella sua vita, ignaro di ciò che sta accadendo tra lei e il padre.

Alberto capirà che la verità, se dovesse emergere, potrebbe distruggere definitivamente il fragile equilibrio costruito con il figlio. Questo timore lo porterà a vivere giorni di forte tensione e a interrogarsi su come gestire una situazione ormai fuori controllo.

Un conflitto destinato a crescere

Le anticipazioni al 13 marzo suggeriscono che il gesto impulsivo di Alberto avrà conseguenze importanti. L’uomo si troverà sempre più diviso tra il senso di colpa e il desiderio di non rinunciare a ciò che prova.

Le prossime puntate di Un posto al sole mostreranno se riuscirà a rimediare al suo errore oppure se questo episodio segnerà l’inizio di una frattura destinata a cambiare per sempre il rapporto con Gianluca.