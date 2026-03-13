Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il cerchio attorno a Eduardo inizierà a stringersi sempre di più. Grillo, continuando a indagare, scoprirà infatti il legame tra lui e Angelo. Ma l’ispettore non sarà l’unico ad avvicinarsi alla verità: anche Damiano farà un’importante scoperta sulla donna coinvolta nella banda.

Per Eduardo si preannunciano quindi momenti davvero complicati e, in più, l’uomo si troverà costretto a prendere una scelta tutt’altro che semplice

Grillo si avvicina alla verità

L’ispettore Grillo non sarà tra i personaggi più amati di Un posto al sole, ma bisogna ammettere che su Eduardo ha sempre avuto ragione.

Le anticipazioni rivelano infatti che le sue indagini lo porteranno ad Angelo e che proprio da lì emergerà il legame tra quest’ultimo e Sabbiese.

Per Grillo sarà quindi naturale mettere insieme i pezzi e ipotizzare una complicità nel colpo. L’ispettore, ancora una volta sembrerà aver visto giusto, anche se finirà forse per spingersi un po’ oltre, sospettando che anche Damiano possa essere coinvolto nella rapina.

Le indagini di Damiano

Parallelamente, anche Damiano porterà avanti le sue indagini e, senza rendersene conto, si avvicinerà sempre di più alla verità. All'inizio non sospetterà minimamente il coinvolgimento di Eduardo, ma tutto cambierà quando arriverà a un passo dallo scoprire l'identità della donna che faceva da palo, cioè Stella.

A quel punto, collegare quel nome a Eduardo sarà quasi inevitabile, soprattutto perché li aveva già visti insieme, pur senza dare troppo peso alla cosa. Il risultato sarà uno scontro sempre più probabile tra i due amici, con Damiano che non potrà più proteggerlo.

Il destino di Eduardo

Intanto Eduardo sarà chiamato a prendere una decisione molto difficile, e resta da capire se si tratterà di una scelta sentimentale oppure dell'ennesimo passo verso un nuovo colpo. Di certo, il cerchio attorno a lui si sta stringendo sempre di più.

Per quanto si possa provare a giustificarlo parlando delle pressioni subite, delle difficoltà economiche e dei problemi nel trovare un lavoro, ormai c'è ben poco da difendere.

Damiano, Clara e Rosa avevano creduto in lui, e lui ha tradito tutti. A questo punto resta solo da capire che cosa succederà a Eduardo, se andrà incontro all'arresto oppure a un destino ancora peggiore.